LP lanza Room 12, su nuevo álbum, y anuncia su regreso a México

LP lanza Room 12 Foto: Cortesía de OCESA

La cantante y compositora estadounidense LP vuelve a abrir una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de Room 12, su esperado octavo álbum de estudio. El disco llega acompañado por el estreno de “Don’t Stop”, un sencillo que apuesta por una faceta más luminosa y bailable de la artista, sin dejar de lado la sensibilidad que ha marcado buena parte de su trayectoria.

El nuevo material reúne 11 canciones en las que LP explora temas como el amor, el desamor, la identidad, la memoria y el autodescubrimiento. El resultado es un álbum que nace de un proceso mucho más personal y pausado para la artista, quien decidió hacer una pausa de las giras antes de comenzar a trabajar en estas nuevas canciones.

¿Qué significa Room 12 para LP?

El título del álbum está relacionado directamente con una de las experiencias más habituales en la vida de LP: las habitaciones de hotel que han acompañado sus años de giras alrededor del mundo.

Para la cantante, esos espacios terminaron convirtiéndose en lugares de introspección, creatividad y conexión consigo misme. Cada habitación representa una especie de compartimento de la memoria, donde las experiencias pueden transformarse en recuerdos y, posteriormente, en historias.

“Room 12” funciona así como una metáfora del propio mundo interior de LP. El concepto atraviesa las canciones del disco y permite que cada una tenga su propio universo, mientras el álbum en conjunto construye un recorrido por distintas etapas emocionales.

La pausa que LP se tomó antes de grabar el disco también fue importante. Después de años de viajar constantemente, la artista decidió quedarse en casa, reconectarse consigo misme y dejar que las canciones aparecieran de una manera más natural.

El proceso terminó dando forma a un material que conserva la vulnerabilidad emocional característica de LP, pero que al mismo tiempo se mueve con libertad entre distintos sonidos y géneros.

“Don’t Stop”, el nuevo sencillo de LP

Junto con Room 12, LP estrenó “Don’t Stop”, una canción construida a partir de secuencias de palmas, guitarras vibrantes y una energía cercana al pop rock.

El tema presenta una faceta más despreocupada de la artista y habla sobre disfrutar una conexión romántica sin intentar analizarla demasiado. LP la describe como su propia versión de una canción para bailar.

“Don’t Stop” fue escrita por LP junto con Imad Royal y Chloe Angelides, compositores que han trabajado con artistas como Lily Allen y Demi Lovato.

La canción representa una de las distintas caras que pueden encontrarse dentro de Room 12: mientras algunas composiciones profundizan en cuestiones personales y emocionales, otras buscan simplemente celebrar el presente y dejarse llevar.

Las canciones que forman parte de Room 12

Antes del lanzamiento del álbum completo, LP presentó algunos de los temas que anticipaban el universo sonoro de este nuevo proyecto.

Entre ellos se encuentra “Shelly”, una canción con influencias latinas escrita y producida junto a Mike Del Rio y PJ Bianco.

También aparece “Best In Life”, un tema de carácter inspirador escrito junto a Andrew Berkeley Martin y producido por Mike Del Rio y el propio Martin.

Por otra parte, “Love Is All I Have” aborda las emociones que aparecen después del final de una relación. La canción fue escrita y producida junto a Mike Del Rio.

Uno de los cortes con mayor carga personal es “Mi Corazón”, escrito junto a PJ Bianco y producido por Mike Del Rio. En este tema, LP aborda el proceso de asumir públicamente su identidad y la manera en que esa experiencia se relaciona con su desarrollo como artista.

En conjunto, estas canciones muestran diferentes momentos de un mismo proceso: recordar, aceptar, cuestionarse, disfrutar y continuar avanzando.

LP regresa a México con su nueva gira

El lanzamiento de Room 12 también coincide con una nueva etapa de conciertos para LP.

Durante 2026, la cantante realizará la gira mundial All Is Not Lost, con presentaciones en Estados Unidos, Reino Unido, Europa y México.

La gira tendrá además un significado especial para los seguidores de LP, ya que coincide con el décimo aniversario de Lost on You, uno de los trabajos más importantes de su carrera.

De acuerdo con el anuncio, los conciertos combinarán las nuevas canciones de Room 12 con una interpretación especial e íntegra de Lost on You, lo que permitirá recorrer dos momentos fundamentales de la trayectoria de la artista en un mismo espectáculo.

Fechas de LP en México 2026

LP tiene contempladas varias presentaciones en México durante noviembre. Entre las fechas anunciadas se encuentran:

22 de noviembre: Ciudad de México, Auditorio Nacional.

Ciudad de México, Auditorio Nacional. 28 de noviembre: Puebla, Tecate Comuna.

El material proporcionado también señala presentaciones en Monterrey y Guadalajara, por lo que los seguidores deberán consultar los canales oficiales de LP para conocer el calendario completo y cualquier actualización sobre las fechas.

Los boletos para las presentaciones señaladas se encuentran disponibles a través de Ticketmaster y Eticket, de acuerdo con el anuncio del lanzamiento.

¿Quién es LP?

La historia de LP dio un salto internacional en 2017 gracias a “Lost on You”, canción que se convirtió en uno de los mayores éxitos de su carrera y alcanzó el número uno en 18 países.

El tema superó los mil millones de reproducciones en Spotify y ayudó a consolidar a LP como una artista con una audiencia internacional que trasciende idiomas y fronteras.

Desde entonces, la cantante ha acumulado más de 3 mil millones de reproducciones en plataformas digitales y se ha presentado ante públicos en más de 150 ciudades alrededor del mundo.

Actualmente, LP cuenta con más de 9 millones de oyentes mensuales en Spotify, mientras que su música registra más de un millón de reproducciones diarias a nivel global, de acuerdo con la información proporcionada por su equipo.

Su alcance también se refleja en YouTube e Instagram, donde mantiene una comunidad de millones de seguidores.



