Luis de Llano recibe segundo arresto administrativo: ¿Qué significa y cuáles serán las sanciones por el caso Sasha Sokol?

Sasha Sokol y Luis de Llano Productor se niega a pedir disculpa pública a cantante y es arrestado en consecuencia. (cuartoscuro)

Luego de que Luis de Llano cumpliera su primer arresto administrativo, el productor musical cumplirá otras 15 horas tras las rejas. La medidas corresponden a su negativa de cumplir una de las obligaciones de su condena por abuso sexual contra Sasha Sökol.

Caso Luis de Llano: ¿Por qué continúa su arresto administrativo a causa del caso Sasha Sokol?

Luis de Llano fue detenido el ayer miércoles 2 de septiembre por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. El productor contaba con dos órdenes de arresto dictadas como medidas de apremio, cada una de 15 horas.

La medidas responden al caso de abuso sexual que Luis de Llano enfrentó en 2022 por su relación con la cantante de Timbiriche Sasha Sökol cuando él tenía 39 años y ella 14.

El Tribunal falló a favor de la cantante en 2023 por el daño moral cometido por Luis de Llano. El caso marcó un precedente para víctimas de estupro. En 2025, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó un amparo del productor y se confirmó que debía cumplir con la condena, la cual incluía tomar un capacitación contra el abuso, realizar un pago de indemnización a Sökol, no volver a hablar de ella o la relación y grabar una disculpa pública —medida que la compositora consideraba la más importante.

Después de tres años de fallado el juicio el productor no ha cumplido con hacer una disculpa pública a Sökol. La fecha límite para cumplir con la condena era el pasado 9 de enero de 2026. Hasta ese momento, de Llano cumplió con tomar un curso y no hablar más del tema, pero aún no realizaba el pago de indemnización ni pedía la disculpa. Es por esta razón que se emitieron las dos órdenes de aprehensión el pasado 2 de septiembre.

El abogado de Luis de Llano expresó desacuerdo ante la medida, calificándola de ilegal. “El arresto fue ilegal, es una arbitrariedad lo que está sucediendo. Es indebido, hubo suspensiones de amparo, la autoridad actuó de manera indebida”, expresó el jurista.

La intención de la detención es que el culpable acate a las órdenes judiciales que debe cumplir. Si persiste el desacato, los arrestos podrían alcanzar las 36 horas e incluso resultar en una pena de hasta cinco años en prisión. Luis de Llano debe presentar la disculpa pública grabada y publicar la síntesis del fallo para evitar más sanciones.