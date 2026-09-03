¿Quién es Betin Bustamante? La historia detrás de su éxito junto a Nickys Flowsito

Betin Bustamante y su hija hicieron de la tragedia algo viral Foto: Cortesía

Desde León, Guanajuato, Betin Bustamante demuestra que las redes sociales pueden convertirse en un espacio para sanar, inspirar y unir familias. Lo que comenzó como una forma de ayudar a su hija a sobrellevar la pérdida de sus abuelos terminó transformándose en uno de los proyectos familiares más exitosos de TikTok. Hoy, al lado de Nickys Flowsito, el dúo @betinyflowsito reúne una comunidad de más de cinco millones de seguidores que encuentran en sus videos humor, autenticidad y un mensaje positivo que trasciende la pantalla.

Detrás de cada publicación existe una historia profundamente humana. En 2017, cuando TikTok aún era conocido como Musical.ly, Betin aceptó la insistencia de su hija para grabar su primer video. Ambos atravesaban un momento difícil tras el fallecimiento del abuelo materno y la abuela paterna de la pequeña, mientras él enfrentaba un duelo acompañado de una depresión. Sin imaginarlo, aquel primer contenido no solo conectó de inmediato con el público, sino que también marcó el inicio de un proceso de transformación personal y familiar.

“La felicidad está en dar”, asegura Betin, una filosofía que se convirtió en el motor del proyecto. Más allá de buscar millones de reproducciones, el creador encontró en las plataformas digitales la oportunidad de compartir alegría, demostrar que los vínculos familiares pueden convertirse en inspiración para otros y utilizar el alcance de sus redes con responsabilidad.

Su crecimiento ha sido resultado de la constancia. En mayo de 2020, el video “jaja así durmiendo” se volvió viral al superar los dos millones de reproducciones, confirmando que la naturalidad y la espontaneidad seguían conquistando al público. Sin embargo, Betin atribuye el verdadero éxito a la disciplina, el estudio constante del algoritmo y las tendencias, sin perder la esencia que los caracteriza como familia.

Para él, el contenido familiar tiene un valor que trasciende las modas digitales. Considera que la autenticidad es el elemento que permite construir comunidades duraderas, una visión que fortaleció aún más cuando comenzaron a trabajar de la mano de una agencia que impulsó nuevas oportunidades de crecimiento profesional y creativo.

Uno de los momentos más importantes llegó en 2022 con el nacimiento de Nickys Flowsito. Durante un popular trend de TikTok, la personalidad, el estilo y la actitud de la pequeña conquistaron a millones de usuarios. Sus característicos dobles lentes, sus diferentes outfits y su forma natural de actuar provocaron que los propios seguidores comenzaran a llamarla “la niña Flowsito”, un apodo que terminó convirtiéndose en una marca reconocida dentro de la plataforma.

Aunque los números respaldan el éxito del proyecto, Betin asegura que su mayor satisfacción no son las reproducciones, sino los recuerdos que ha construido junto a su hija. Haber convertido un momento de dolor en una experiencia que fortaleció su relación representa, para él, el logro más importante de esta aventura digital.

Actualmente, el creador trabaja en una nueva etapa para @betinyflowsito, que contempla contenido de formato largo, videoblogs de viajes, colaboraciones con otros creadores y proyectos con causa enfocados en apoyar a personas que necesiten un impulso para salir adelante, así como rescatar y ayudar a animales en situación de calle.

Además, uno de sus grandes objetivos es obtener la verificación oficial de la cuenta, un reconocimiento que considera sería el reflejo de años de disciplina, compromiso y dedicación para ofrecer contenido de calidad a millones de personas alrededor del mundo.