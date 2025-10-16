Cómo votar en La Granja VIP 2025 y desbloquear 10 votos extra para salvar a tu favorito

Desde que arrancó La Granja VIP en México, las polémicas y grandes momentos no se han hecho esperar. Y es que personalidades como La Bea, Alfredo Adame o Manola Díaz lo han dado todo en apenas una semana.
Los granjeros nominados ya salieron a la luz, y el público tiene en sus manos el poder para decidir quién sigue y quién se va; sin embargo, no basta con emitir los 10 votos diarios: recientemente fue revelado un atajo para conseguir 10 votos extra.
¿Cómo puedo votar en La Granja VIP?
Votar desde tu computadora o navegador web
- Entra al portal oficial, lagranjavip.tv/vota, o mediante el enlace habilitado en la página de TV Azteca.
- Selecciona a tu granjero favorito.
- Tienes 10 votos diarios que puedes repartir entre varios participantes o dárselos todos a uno solo.
- Confirma tu selección y listo: esos votos ya cuentan. La página se desactiva hasta el próximo día de votación.
Votar desde tu celular en la app de TV Azteca
- Durante la transmisión, aparece un código QR en pantalla: escanéalo para descargar o abrir la app oficial de TV Azteca.
- Dentro de la aplicación, busca la sección “La Granja VIP” y entrae al módulo de votación.
- Selecciona a tu favorito y asigna tus 10 votos diarios.
- Envía tu voto y espera al siguiente día para volver a participar.
Importante: la votación abre la noche del miércoles después de la nominación y cierra justo antes de la gala de eliminación dominical.
¿Cómo puedo dar votos extra en La Granja VIP?
Si creías que solo tenías esos 10 votos al día, estás equivocado. Hay una manera de conseguir otros 10 votos extra:
- Una vez que hayas usado tus 10 votos diarios desde la página web oficial, aparecerá un enlace bajo la placa de nominados que dice algo como “desbloquea 10 votos extra aquí”.
- Haz clic ahí y se abrirá una nueva ventana donde podrás emitir otros 10 votos para tus nominados preferidos.
- Esa opción adicional solo aparece después de completar tus votos regulares.
Así que tienes la clave para duplicar tu poder de influencia si estás al tiro con el proceso.
¿Quiénes están en riesgo y cómo el público influye?
Esta semana, los nominados en peligro son Eleazar Gómez, La Bea, Alfredo Adame y César Doroteo. El destino de cada uno descansa no solo en dinámicas como La Salvación o Viernes de Traición, sino en su popularidad y capacidad para reunir votos.
Por ejemplo, en el Viernes de Traición, puede que ocurran giros inesperados que alteren quién está seguro y quién queda en riesgo.
Así que tu estrategia de voto puede marcar la diferencia en quién sobrevive otra semana.
Lo que tienes que saber sobre los votos extra de La Granja VIP
- El enlace para desbloquear votos extra solo aparece cuando ya gastaste tus 10 votos diarios. No funciona sin cumplir ese paso.
- La votación solo es válida por la canales oficiales: sitio web de La Granja VIP o la app oficial de TV Azteca.
- El sistema puede saturarse en horas pico.