Muere lomito de Ozzy Osbourne a casi tres meses de su fallecimiento

Ozzy Osbourne y Elvis (@sharonosbourne/instagram)

A traves de sus redes sociales, la viuda de Ozzy Osbourne, Sharon informó sobre el fallecimiento con un bonito mensaje de despedida que se llamaba “Elvis” y cuatro fotos donde compartió algunos de los momentos que vivieron juntos.

Asimiso, en la misma publicación, agradeció al lomito por los 14 años juntos e indicó que la muerte de Elvis no fue el 19 de octubre, sino la semana pasada, pero fue hasta el domingo que tuvo la fortaleza de expresar su sentir en redes sociales.

“No puedo creer que esté publicando esto, pero mi querido Elvis falleció esta semana. Me dio 14 años preciosos. Él estuvo a mi lado hasta el final. ¡Descansa en paz mi querido niño!”, mencionó Sharon en la publicación que compartió en su cuenta de Instagram.

Recordando a Ozzy y Elvis

La viuda de Osbourne aprovechó el mensaje donde se despidió de Elvis para recordad al que fue su compañero de vida durante muchos años. Sharon publicó cuatro fotos que acompañaban la partida de su mascota donde dos de ellas son sola con el perrito y en las otras dos aparece Ozzy compartiendo momento con el lomito.

El perro de los Osbourne murió casi tres meses después de que su dueño “El principe de las tinieblas” pereciera.