Concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes será proyectado en el Zócalo de la Ciudad de México: cuándo, dónde y por qué no te lo puedes perder

La CDMX rendirá homenaje, ni más ni menos que, a uno de los más grandes ídolos y representantes de la música mexicana: Juan Gabriel, y ha decidido hacerlo con la proyección del épic concierto que el artista ofreció en Bellas Artes en 1990.

Aquel hecho lo convirtió en el primer cantautor de música popular en presentarse en dicho recinto y, ahora, ese icónico momento volverá a la explanada más grande del país para encender más que nunca el espíritu.

Esta no sería la primera vez que El Divo de Juárez es proyectado en el Zócalo de la CDMX, pues en septiembre de 2024, ya se proyectó otro de los conciertos icónicos de Juan Gabriel, “Mis 40 en Bellas Artes”, el cual recaudó un aforo de más de 70 mil asistentes.

Ahora, en 2025, se da otro gran paso: mostrar su primer concierto en Bellas Artes, un momento histórico en la música mexicana. Además, la proyección incluirá imágenes inéditas relacionadas con el documental que lanzará Netflix las próximas semanas.

¿Dónde y cuándo ver la proyección del concierto de Juan Gabriel en el Zócalo de la CDMX?