Muere icónico integrante de La Sonora Dinamita. Esto se sabe sobre su fallecimiento

Muere Toño Peregrino, integrante de La Sonora Dinamita

La mañana del 22 de octubre de 2025, la icónica agrupación La Sonora Dinamita, de Lucho Argain y Xiu García, anunció desde sus redes sociales la partida de su vocalista Toño Peregrino. En un mensaje cargado de emoción, compartieron que:

“Hoy la música tropical está de luto…

La Sonora Dinamita despide con el alma a uno de los más grandes, a un compañero, un amigo y un artista que dejó huella en cada nota, en cada escenario y en cada corazón que tuvo el privilegio de escucharlo.

Toño Peregrino no fue solo una voz… fue sentimiento, fue entrega, fue alegría pura que iluminaba cada show con su energía inigualable. Hoy el escenario se siente más vacío, el ritmo se detiene por un instante, y nuestras almas se llenan de nostalgia.

Gracias, Toño, por compartir tu talento con nosotros, por ser parte de nuestra historia y por hacer vibrar al mundo con tu voz.

No es un adiós… es un hasta luego, porque las leyendas como tú no mueren, se quedan sonando eternamente en cada canción, en cada aplauso, en cada corazón.

Con amor y eterno respeto,

Tu familia musical: La Sonora Dinamita"

¿Quién era Toño Peregrino?

David Antonio Rodríguez García, nacido en Veracruz, fue criado en un entorno musical gracias a su familia, pues era sobrino de la legendaria Toña “La Negra”, lo que significaba llevar un apellido que ya cargaba historia. Desde joven mostró pasión por los bongós, congas y timbales, instrumento que comenzó a explorar en su natal barrio de La Huaca.

A los 19 años dejó Veracruz para mudarse a la CDMX y sumergirse de lleno en la música. Allí, pisó escenarios emblemáticos como el Teatro Blanquita y acompañó a artistas de la talla de Celia Cruz. Su trayecto lo llevó a colaborar en agrupaciones como “La Orquesta La Libertad” y después a integrarse a “La Sonora Dinamita”, con quienes consolidó su voz y energía en la música tropical.

Con el tiempo y la experiencia, Toño se convirtió en sinónimo de fiesta en cada presentación de La Sonora Dinamita. La agrupación resaltó que su presencia escénica era “una energía inigualable” y que su voz permanecerá como parte de la historia del género. Además, actores en redes sociales y miles de fans se sumaron al luto y a los recuerdos

¿De qué murió Toño Peregrino?

Hasta el momento de la redacción de esta nota, no se han difundido detalles precisos sobre la causa de su muerte, y tampoco se han anunciado los detalles de los servicios funerarios; sin embargo, sus fans y el mundo del espectáculo ya rinden homenaje escuchando su música.