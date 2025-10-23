Cancelan a Eleazar Gómez por presunta violencia en La Granja VIP

Eleazar Gómez es señalado de "manipulador" y "violento" en La Granja VIP

El internet acaba de funar a Eleazar Gómez otra vez. Todo ocurrió durante la reciente gala de nominaciones de La Granja VIP, donde luego de que Eleazar se comprometiera a ser leal a sus compañeras, Fabiola Campomanes y Kim Shantal, cambió su voto y nominó a una de ellas.

La primera confrontación fue con Sandra Itzel, quien lo acusó de manera frontar de romper su palabra y tratar de manipular al público a su favor: “Eres desleal, todo México está viendo lo que tú eres”.

Luego, Kim Shantal lo tachó de: “Mentiroso, manipulador y falso”, acusándolo de implementar una estrategia sucia. Para rematar, Fabiola Campomanes también explotó contra él, revelando que intentó manipular nominaciones en su contra.

Lo que en la cabeza del artista sonaba como un plan infalible, se volvió un terremoto en el corral, friccionando la relaci´ón, entre algunos participantes y “rompiendo el vestidor”.

Tal como de costumbre, la audiencia no tardó en hacer tendencia los reclamos y lanzar diversas posturas en redes sociales; sin embargo, todo se puso peor cuando se le señaló por actitudes que el público consideró extremas.

En un video viral se le ve decir: “Ahorita vengo, voy a chingarme a este wey” refiriéndose al participante Teo, lo que encendió las alarmas en redes: “Siento que Teo corre peligro cerca de él”, “Eleazar es una persona violenta”.

También resurgieron los señalamientos de que su conducta está “al borde de un brote psicótico”, dado que no es la primera vez que el actor arrastra un pasado turbio pues, en 2020, fue acusado de violencia doméstica y estuvo preso.

El exconvicto, de Eleazar ya la trae contra Teo, anda alterado diciéndoles a todos que el jueves que se salve nominara a Teo porque ya es personal

Y le anda chillando a Sergio que le cambié las tareas porque no quiere estar con César .#LaGranjaVIP #aztecauno #TeamTeo pic.twitter.com/IIrIqtp4GE — Mr Sour Candy 🍬 (@MrDiegoPerez11) October 21, 2025

La combinación de lo que sucede dentro del reality y el contexto que ya había fuera elevan mucho la tensión y la narrativa, propiciando discursos en redes sociales como: “Otro Adrián Marcelo”, “Qué miedo cómo se pone”.

Por su parte, sus compañeras han recibido aplausos por no quedarse calladas: “Salvaron el honor del reality al evidenciarlo”, mostrando que afuera la confianza en el actor está algo perdida.