“Foto con el guapo”: ¿quién es César Echeverría?, el fan que cautivó a Belinda

Él es César Echeverría, el "guapo" al que le pidió una foto Belinda

Durante su reciente presentación en Guadalajara, Jalisco, Belinda demostró una vez más que no solo tiene talento, también busca que la relación con sus fans sea siempre cercana y genuina.

En pleno concierto, la intérprete de “Sapito” no dudó en detener el show para bajar y tomarse fotos con su público; sin embargo, en esta ocasión decidió darle foco a un joven al que señaló como “guapísimo”.

Beli bajó del escenario y se acercó para pedir una “foto con el guapo”. Sí, ella le pidió una foto a él, inmortalizando el momento en un video que al momento ya es viral.

¿Quién es César Echeverría?

Desde el momento en el que Belinda lo llamó “guapo” y el video llegó a redes sociales, el mundo empezó a cuestionar: ¿quién es?, ¿de dónde es?, ¿cómo se llama?

Su nombre es César Echeverría, es originario de Jalisco, y aunque el internet ha reconocido que, en efecto, es muy atractivo, en realidad se dedica al mundo empresarial y la moda.

De acuerdo con publicaciones en redes, César es conocido en su círculo social por su estilo impecable, su simpatía y su cercanía con varios artistas locales.

Aunque el momento duró pocos segundos, los usuarios de redes sociales no han dejado pasar la oportunidad de hacer un ya clásico shippeo.

Hasta el momento, no hay información sobre si hubo algún otro tipo de interacción extra, pero los fans ya sueñan con que esta historia tenga más capítulos.