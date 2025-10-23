¿Qué pasó en el concierto de Alfredo Olivas? El cantante dejó el escenario sin explicación

Alfredo Olivas (Archivo)

Durante su presentación en el Palenque de Pachuca, el cantante Alfredo Olivas recibió un objeto que fue entregado por su equipo y posteriormente, anunció con una señal que se ausentaría por unos minutos, lo cual generó una ola de especualciones y preocupación entre los asistentes y fans en redes sociales, quienes pensaron que la interrupción repentina se debió por una posible amenaza contra el cantante.

Alfredo Olivas detuvo su show en el Palenque de Pachuca tras una inesperada interrupción: se acercó a un hombre en el escenario para hablar con él y minutos después dejó de cantar, se retiró y las luces se apagaron, causando nerviosismo entre el público.#LaOpinionDePozaRica pic.twitter.com/kUcIaoMUNa — La Opinión de Poza Rica (@laopinionpr) October 23, 2025

¿Que paso?

En medio de la pausa, se generó un ambiente de inquietud entre los presentes que se reflejó en las redes sociales, donde se pueden leer frases como “ojalá no haya sido una amenza”.

Esto fue desmentido tiempo después del concierto a través del medio local Pachuca Brilla, donde se aseguró que el hombre se acerco al cantante no tenía intenciones negativas.

De acuerdo con la información, el hombre se acercó al cantante quien cumplió la promesa de su padre de obsequiarle a Alfredo Olivas una prensa original que perteneció a Juan Gabriel.

Asimismo, asistentes indicaron que el objeto era una chamarra, prenda que conmovió a Olivas, quien decidió mejor retirarse por unos minutos a los camerinos para guardar la prenda.