Jodie Foster llena de elogios a México y revela su amor por las carnitas

La reconocida actriz y directora estadounidense Jodie Foster volvió a expresar su admiración por México durante su participación en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), donde presentó la película francesa Vie privée, dirigida por Rebecca Zlotowski.

Durante la conferencia de prensa, Foster destacó el cariño que siente por el país y su gente, así como su gusto por los tacos de carnitas y la calidez mexicana. En la cinta, la ganadora del Óscar interpreta a una psiquiatra que investiga la muerte de uno de sus pacientes, papel que, según comentó, le permitió explorar nuevas emociones y aprendizajes.

“La mejor parte de hacer películas es que puedes aprender sobre algún tema, sobre algún lugar, y eso te cambia. Me encanta el proceso de aprendizaje, así que quién sabe, tal vez podría venir a México a hacer un filme”, expresó la actriz, quien resaltó que disfruta sumergirse en la preparación de sus personajes tanto como en los desafíos que implican.

Foster también recordó su experiencia en la serie True Detective, producción de HBO dirigida por la mexicana Issa López, a quien considera su directora favorita. “Amo los filmes mexicanos y creo que Issa tiene un talento asombroso. Probablemente sea mi directora favorita con la que he trabajado, así que siempre estoy empujándola para hacer algo por aquí”, afirmó.

El estreno de Vie privée en el FICM consolidó una vez más el vínculo de Jodie Foster con el cine y la cultura mexicana, al tiempo que reafirmó su disposición de colaborar con más cineastas del país. Su participación fue una de las más esperadas del festival, donde la actriz fue recibida con entusiasmo por el público y la prensa especializada.

Con su habitual sencillez, Foster dejó claro que México ocupa un lugar especial en su carrera y en su corazón, confirmando que la inspiración y la calidez que encuentra en el país son razones suficientes para seguir regresando.