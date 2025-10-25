¿Ángela Aguilar está embarazada? Se desatan rumores tras cancelación de conciertos en EU

¿Ángela Aguilar embarazada? Esto indican los rumores

El anuncio de la cancelación de conciertos de Ángela Aguilar en Estados Unidos sorprendió a todos sus fans. Según reportes, el motivo sería una “razón misteriosa” que ya circula en redes sociales y medios de farándula.

Lo que comenzó como un anuncio puntual desató controversias y discusiones que se han vuelto virales, generando preguntas cómo: ¿qué está pasando?, ¿por qué cancelar parte de la gira?, ¿cuál es la razón de las cancelaciones?

¿Cuántas fechas canceló Ángela Aguilar y en qué ciudades?

Los conciertos cancelados hasta el momento son 6, los cuales se llevarían a cabo en:

Ritz Theatre, Nueva Jersey el 24 de octubre

The Santander Performing Arts Center, Reading, Pensilvamia el 26 de octubre

Old National Centre, Indianapolis el 1 de noviembre

Martin Marietta Center for the Performing Arts, Carolina del Norte el 14 de noviembre

Paramount Theatre, Denver el 23 de noviembre

Los reembolsos se llevarán a cabo por la boletera Ticketmaster. Sin importar las cancelaciones, cabe destacar que aún quedan 12 fechas en pie.

¿Por qué Ángela Aguilar canceló sus conciertos?

Lo que realmente prendió los focos rojos fue la mención de Christian Nodal como parte de la posible razón tras las cancelaciones. Algunos medios y redes sociales han insinuado que tendría “algo que ver”.

Hasta ahora no hay una razón oficial y los rumores sobre una baja venta de boletos; sin embargo, el influencer mexicano, Kuno, realizó una polémica declaración tras su asistencia a los premios Eliot:

“Es una sorpresa, hay razones y ya les contaré. Todavía no puedo decir nada, pero son razones de ella que a todos nos van a alegrar”.

¿Ángela Aguilar está embarazada de Christian Nodal?

Las especulaciones sobre el embarazo de la pareja crecieron y distintos programas dedicados al espectáculo ya sacan conclusiones sobre ello, pues en el reciente cumpleaños de la cantante hubo especulaciones sobre una supuesta “pancita”.

Hasta el momento, ni la pareja ni nadie de sus familias ha dado declaraciones al respecto.