Chris Evans ya es papá: el actor de Capitán América y su esposa Alba Baptista reciben a su primer bebé

Chris Evans y Alba Baptista La pareja de actores recibe a su primer bebé. (Especial)

Chris Evans, el actor que durante años fue el rostro de Marvel al interpretar al justiciero Capitán América, estará viviendo uno de los momentos más felices de su vida, compartiendo esta celebración con su esposa, la actriz portuguesa Alba Baptista, debido a que la pareja ha recibido a su primer bebé.

Durante junio, las especulaciones de los fanáticos sobre el embarazo de Baptista tomaron fuerza después de que, en una publicación de fans donde etiquetaron a los padres de la pareja en homenaje al Día del Padre, el familiar de la actriz protuguesa comentara: “¡Muchas gracias, Chris! Tu turno llegará."

No obstante, nunca se tuvo un anuncio público que comprobara el embarazo de Alba, por lo que el rumor perdió fuerza en los meses siguientes.

¿Cómo se llama el bebé de Chris Evans y Alba Baptista?

El nuevo integrante de la familia Evans-Baptista no es “un” bebé, sino una bebé. Arribó al mundo el día sábado 25 de octubre en Massachusetts.

Así es, la pequeña del ‘Capitán América’ es escorpio, compartiendo el símbolo agua con su mamá Alba, quien es cáncer; ambos signos son complementarios e incentivan el equilibrio con el signo de Chris Evans, géminis.

De acuerdo a la información confirmada por TMZ, el nombre de la recién nacida es Alma Grace.

¿Cómo se conocieron Alba Baptista y Chris Evans?

Después de tantos años soltero, en 2022, el amor tocó a la puerta de quien sería uno de los amores platónicos más señalados por el público.

Alba y Chris La feliz pareja se conoció en Europa, año 2022. (Instagram vía @chrisevans)

Chris Evans, de 44 años actualmente, y Alba Baptista, de 28, se conocieron en Europa. De acuerdo a fuentes citadas por la revista People, la conexión entre ambos fue “inmediata” y en el año 2023, el actor de Marvel confirmó públicamente la feliz relación.

Debido a sus profesiones, Alba y Chris decidieron mantener su relación fuera de los reflectores hasta su confirmación oficial. Pese a ello, aún mantienen su distancia con el alboroto común de la vida hollywoodense.

Baptista y Evans celebraron dos bodas; una en Estados Unidos y la otra en Portugal, país natal de la actriz. La primera tuvo fecha en el 10 de septiembre de 2023.