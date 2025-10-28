Escenario

La exRBD compartió esta nueva etapa con un emotivo mensaje a punto de cumplir 40 años

Dulce María anuncia su segundo embarazo a los 39 años en portada de Marie Claire

La actriz y cantante, Dulce María, emocionó a todos en redes sociales, luego de revelar que está esperando su segundo bebé con Paco Álvarez, de una forma muy glamurosa: siendo portada de la revista MArie Claire.

De acuerdo con lo dicho en entrevista para la revista, esta noticia la tomó completamente por sorpresa a la pareja pues, a los casi 40 años de la “rebelde”, no era su plan tener un nuevo bebé. La intérprete declaró:

“Me siento llena de vida, literalmente… este embarazo me tomó por sorpresa”. En portada, posó mostrando su pancita en una bella sesión, en su mayoría, a blanco y negro.

El anuncio más emotivo fue donde mediante un post en Instagram, su esposo declaró: “Les compartimos la noticia más hermosa del mundo… la familia crece y yo soy el hombre más feliz del universo”.

La pareja contrajo nupcias en 2019 y se convirtieron en padres por primera vez en el 2020 con el nacimiento de María Paula. Hasta el momento, ambos se han mostrado felices y han reafirmado que la familia sigue creciendo sin perder el ritmo del arte, la música y los proyectos personales.

Hasta ahora, no se ha revelado el sexo del bebé ni la fecha exacta de llegada; sin embargo, Dulce María se encuentra en una etapa de “cuidado absoluto”, escuchando a su cuerpo, descansando lo necesario y adaptando su agenda al ritmo del embarazo. La artista ha declarado que su carrera no se detendrá, pero sí tendrá ajustes para disfrutar de su maternidad.

