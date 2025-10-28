“IT: Welcome to Derry”: fecha de estreno, horario y todo lo que debes saber sobre el regreso de Pennywise

"IT: Welcome to Derry": fecha de estreno y reparto

En el marco de la noche de Día de Muertos y Halloween, la serie “IT: Welcome to Derry” llega a la plataforma de HBO: Max como una precuela basada en la novela de Stephen King.

Ambientada en la década de los 60 en un pueblo llamado Derry, Maine, la historia comienza 27 años antes de los sucesos que vimos en la película original, lo que permite conocer más sobre las primeras desapariciones y el payaso de peluca roja.

¿Cuándo se estrena “IT: Welcome to Derry”?

En México, el estreno de “IT: Welcome to Derry” fue el domingo 26 de octubre de 2025 en la plataforma HBO Max a las 7:00 pm.

Se estima que esta primera temporada de la serie cuente con al menos 8 o 9 capítulos en donde destacarán nombres como:

Blake Cameron James

Clara Stack

Amanda Christine

Mikkal Karim‑Fidler

Jack Molloy Legault

Miles Ekhardt

Hasta el momento, la crítica ha sido generosa con la serie. Los fans de la saga de IT que buscaban entender más del universo, los orígenes y esas piezas que quedaban sueltas tras la lectura del libro, han encontrado un mejor camino.

La corta edad de los actores y actrices infantiles ha destacado al mostrar un grato profesionalismo y soltura en la interpretación de su personaje, desatando juicios y comparaciones con los actores de Stranger Things en su primera temporada.

Esta celebración de Día de Muertos es un buen pretexto para disfrutar de “IT: Welcome to Derry” en HBO: Max y dejarte sorprender (y asustar) desde la comodidad de tu sillón.