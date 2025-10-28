¿Murió Leticia Calderón? Esta es la información oficial sobre la actriz mexicana

Leticia Calderón

El pasado lunes las redes sociales se encendieron al difundirse la noticia de que la conocida actriz mexicana Leticia Calderon había fallecido.

La información que circuló tenía como fuente un vídeo de dudosa procedencia donde aparecía la conductora estrella de Televisa, Galilea Montijo, dando a conocer la noticia.

Sin embargo, rápidamente el vídeo fue desmentido, ya que se trataba de un producto generado con Inteligencia Artificial y era muy evidente en los desfases entre imagen y sonido.

En pocas horas, la actriz apareció en redes sociales y le dio fin a las noticias falsas. También, en el programa matutino que conduce, Galilea tomó un espacio para decirle al público que no crea todo lo que ve.

La conductora señaló que esa circulación de noticias falsas alarmaron incluso a la familia de Calderon, quienes se comunicaron al matutino para verificar si la información que estaban compartiendo era veraz.

Montijo alertó al público sobre contenidos en la red que se generan para parecer verídicos pero que tienen un trasfondo falso.

“La familia de Leticia Calderón obviamente se asustó: ‘es que lo dijo Galilea’, sí pero se nota, tú ves el video que hay algo extraño. El susto nadie te lo quita, Lety está bien, ya habló a la producción, todo está bien”, comentó la conductora.