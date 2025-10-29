Detienen a Gemeny Hernández por agredir a su novia Emily, hija de Gloria Estefan

Emily Estefan y su pareja Gemeny Hernández (Marlon Pacheco/EFE)

Se reporta que autoridades de Florida arrestaron este martes a Gemeny Hernández, la artista de origen cubano-estadounidense, tras ser acusada por su pareja de presunta violencia doméstica en contra de su actual pareja Emily Estafan, hija de la cantante Gloria Estafan.

Según el reporte policial del caso al que tuvo acceso EFE, la acusada fue detenida bajo los cargos de robo con violencia y agresión menor, ya que la presunta víctima presentó una declaración jurada donde afirma que Hernández le arrebató el teléfono móvil de la mano y la golpeó con él".

El reporte establece que “la víctima y la acusada son pareja doméstica desde hace aproximadamente 8 años y viven juntas”, donde además se detalla que, cuando Emily pudo recuperar su celular, levantó el reporte al 911.

Se informa que Emily sufrió “heridas leves, consistentes en una contusión en el ojo izquierdo y arañazos en el lado derecho del cuello”.

¿Qué pasará con Gemeny Hernández?

Gemeny Hernández fue trasladada al centro penitenciario Turner Guilford Knight Correctional Center, donde tuvo que pagar una fianza de 3 mil dólares por su liberación, de acuerdo a la base de datos del Condado de Miami-Dade.

La acusada tuvo que cumplir con la sentencia a pesar de haber negado “quitarle directamente el teléfono a la víctima” aunque aceptó “haber participado en la confrontación física”.

