Óscar Robles: de imitador de Juan Gabriel a presentar su show para la serie intima de El Divo en Netflix

Óscar Robles: de imitador de Juan Gabriel, a presentar su show para la serie de El Divo en Netflix

El día de hoy, se estrena en la plataforma de streaming Netflix, un documental sobre la vida del ícono mexicano, el cantante Juan Gabriel, el cual promete ser un vistazo íntimo al Divo de Juárez como nunca antes: un retrato verdaderamente humano principalmente detrás del escenario.

Este proyecto busca romper el molde, incluyendo material absolutamente inédito como videos caseros que el señor Alberto Aguilera Valadez habría grabado desde los años 70 hasta su fallecimiento en 2016. Escenas de su vida diaria, momentos como padre y esa soledad característica que convirtió en su musa.

“Había en mí mucha soledad. Y la soledad la hice mi amiga. Y entonces me puse a cantar” se escucha en el tráiler.

Creatividad femenina al frente

Dirigido por María José Cuevas (la mente creativa detrás de Bellas de noche), con producción de Ivonne Gutiérrez y Laura Woldenberg, lograron recopilar un archivo valioso que trasciende la figura pública para mostrarnos a El Divo como el hombre detrás de la leyenda.

Y fue justo esa producción de mujeres creativas, quienes se dieron a la tarea de no solo juntar archivo, sino también talento vivo para recrear la atmósfera que el glamour y entrega de uno de los íconos más importantes de la música mexicana requería.

¿Quién es Óscar Robles?

El famoso imitador de Juan Gabriel proviene de una familia de artistas, lo que lo llevó a estudiar en el Conservatorio de Música justo a los 18 años de edad y, en conjunto, pulir sus habilidades para posteriormente ejercer como fotógrafo de eventos.

Gracias a un colega dedicado al medio artístico, Robles comenzó a empaparse de lo que un cantante, imitador, bailarín... requería para producir su show y materializarlo.

“Me tocó hacer muchas cosas... fui representante, fotógrafo, coreógrafo y más”, comenta entre risas durante una entrevista para La Crónica de Hoy. “Yo tenía la necesidad de trabajar para apoyar en mi casa y luego de que me convencieran me animé a subirme al escenario...”.

Robles asegura que, su profundo contacto con la música desde muy pequeño, lo había hecho familiarizarse con la música de Juan Gabriel, por lo que, aprovechando su parecido físico y admiración, lo eligió para imitar.

“La primera vez me moría de nervios, no sabía cómo dar el primer paso, así que me eché unos tequilitas para agarrar valor”. Óscar recuerda que, a pesar de haber ensayado, durante sus primeras presentaciones sufrió un par de caídas; sin embargo, fue algo que comprometido logró dominar rápidamente.

“En casa, mi mamá y hermanos recibieron bien la noticia. Al que no le gustó del todo fue a mi papá porque, a pesar de que él también era artista, no le gustaban los imitadores. Ya con el tiempo, y al ver que iba en serio, lo fue tomando mejor”.

Su perfeccionismo lo llevó a cruzar fronteras artísticas, pasando de bares sencillos a espacios simbólicos como el Teatro Blanquita. El cuidado de sus shows llamaron la atención de figuras como la actriz, bailarina, diseñadora y vedette mexicana, Francis, quien le abrió las puertas de El Blanquita para integrarse a sus puestas en escena.

“Cuando Francis me descubrió, yo me presentaba en una discoteca llamada Florencia que estaba en Zona Rosa. Con ella recorrí bares, palenques y logré pisar El Blanquita cuando estaba recién remodelado...”

La bendición de su ídolo

“Una tarde normal, me dirigía con otros compañeros a la salida lateral del teatro para ir a comer. La puerta era de cristal y entonces lo pude ver. Venía rodeado de mucha gente y yo me quedé mudo hasta que alguien le dijo «mira es él». Después de eso, viví una de las experiencias más bonitas".

Óscar convivió con su ídolo, quien le contó sus experiencias y le reveló algunos trucos, “¿qué canción hace?“, recuerda que le preguntó El Divo, a lo que él respondió, ”Debo hacerlo en remix". Muy sorprendido, JuanGa le pidió que hiciera su show para observar el baile, la parte más difícil de esa canción.

“Yo estaba muy nervioso, pero lo hice. En cuanto terminé, el señor se levantó de su silla y con total humildad desmenuzó su baile y ensayó conmigo. Yo nunca había tenido la oportunidad de verlo en vivo y que me dirigiera fue algo sumamente valioso para mí”.

“Tu show me encanta. Lo haces con tanto respeto para el público y para mí. No joteas como otros y eso lo valoro", recuerda Robles, conmovido por los elogios que llegó a recibir del artista.

Pasión y profesionalismo

La devoción de Óscar Robles por superarse a sí mismo y llevar su presentación a otro nivel, lo llevó a viajar, principalmente, a Los Ángeles, para conseguir las mismas telas y botones que Juan Gabriel utilizaba para su vestuario. La pulcritud con la que asemejaba hasta el calzado le dio un diferenciador que la gente y el mismo cantautor atesoraban.

Para destacar, con los años sumó bailarinas a su equipo, muchas de ellas parte del ballet de Amalia y quienes posteriormente pasaron el casting para bailar junto al Juan Gabriel real.

Gracias a su trayectoria, presentaciones públicas y privadas, además de una gran dedicación, Robles llevó el show que El Divo de Juárez le enseñó a un capítulo del documental. “Para mí es un honor que una plataforma de ese nivel me considere para algo tan grande de un señorón como lo es él”.

Además de la escena, Óscar comenta que tuvo la oportunidad de escuchar audios y ver videos exclusivos, lo que aumentó su admiración por JuanGa, más allá de como artista, como persona, “la sencillez del señor marcó mi carrera y es lo que me hace trabajar duro siempre con los pies en la tierra”.

Alberto Aguilera, Juan Gabriel, supo llegar al corazón de la gente con música universal, lo que lo hizo romper el paradigma de una sociedad machista como lo es la mexicana. Óscar busca honrar su legado y destacar entre la imitación con respeto, profesionalismo y desde luego, recordando las clases de su mejor maestro: el hombre que no lo enseñó a sobreactuar, el que lo enseñó a ser “ÉL”.