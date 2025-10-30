De vuelta a Hawkins una última vez... Netflix estrena espectacular tráiler de Stranger Things 5

Stranger Things 5 El avance final de la temporada final de Stranger Things fue estrenado por Netflix este jueves 30 de octubre en sus canales oficiales.

Una de las series más esperadas del año está a punto de llegar. Netflix estrenó finalmente el día de hoy el tráiler de la temporada final de Stranger Things 5, una de sus producciones originales más vistas y aclamadas. Este avance, que llega tres años después del impactante cierre de la temporada 4, promete una conclusión épica llena de acción, efectos visuales impresionantes y emociones.

Netflix estrena el tráiler de Stranger Things 5

El tráiler nos sumerge de nuevo en el mundo de Hawkins, ahora bajo cuarentena militar y devastado por la invasión del Upside Down. Vecna, el villano más temible de la serie, regresa con fuerza, desatando pesadillas frescas sobre los protagonistas y liderando un ejército de monstruos conocidos y nuevos, como los Demogorgons y una criatura reptiliana que promete aterrorizar a todos.

Por fin. El tráiler del épico final de 'Stranger Things' ya está aquí. Solo en Netflix.

VOL 1 - 26 de noviembre

VOL 2 - 25 de diciembre

El Final - 31 de diciembre pic.twitter.com/x3nCztfutT — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 30, 2025

La pandilla original: Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Will (Noah Schnapp) y Max (Sadie Sink) se reúne una vez más, junto a otros personajes como Joyce (Winona Ryder), Hopper (David Harbour), Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton), Steve (Joe Keery) y Robin (Maya Hawke), para enfrentar su desafío más grande.

¿Qué pasará en la última temporada de Stranger Things?

Escenas de destrucción masiva, con enredaderas del Upside Down invadiendo las calles y un agujero viscoso y amenazante, insinúan que la batalla no se limitará a un solo lugar: toda la ciudad está en juego.

Con un salto temporal al otoño de 1987, la temporada explorará las consecuencias de los portales abiertos al final de la temporada anterior, donde los héroes deben unirse para cerrar el capítulo definitivo.

¿Cuándo estrena Stranger Things 5?

Para aumentar la expectativa, Netflix ha dividido el estreno en tres partes estratégicas alrededor de fechas festivas:

Volumen 1: (episodios 1-4) 26 de noviembre

Volumen 2 (episodios 5-7) 25 de diciembre

Gran Final (episodio 8) 31 de diciembre

¿Sobrevivirán todos? ¿Cerrará Eleven los portales para siempre? El tráiler deja más preguntas que respuestas, pero una cosa es clara: Stranger Things se despide con un bang que redefinirá el legado de la serie. Los fans ya están contando los días para esta epopeya final. ¡No te lo pierdas!