Tunden a Katy Perry por “desperdiciar” su pastel de cumpleaños

Luego de terminar una presentación de su gira mundial Lifetimes Tour, Katy Perry tuvo un espacio el pasado miércoles para reunirse con su equipo a celebrar su cumpleaños número 41 detrás del escenario, sin embargo, un acto de la cantante que pudo parecer divertido pasó a ser duramente criticado en redes.

Se difundió un vídeo del equipo de la intérprete donde se encuentra rodeada de su staff y bailarines de apoyo, mientras ella está frente a su pastel de cumpleaños lista para soplar a las velitas.

Cuando termina el momento de las velas, en lugar de repartir el pastel entre los asistentes cómo se hubiera esperado, Perry tomó el postre y lo lanzó a un miembro de su equipo, quien lo esquivó haciendo que el pastel terminara embarrado en el suelo.

Usuarios critican a Katy Perry

En redes sociales se difundió rápidamente el vídeo, generando reacciones hacia el acto de Katy Parry.

En su mayoría, se le critica por haber lanzado el pastel y generado el desperdicio de comida. En particular se popularizó el comentario de una jóven, quien asegura que su madre horneó el pastel con mucha dedicación ya que era para la cantante, y al ver que terminó desperdiciado en el suelo la decepcionó.

Otros comentarios negativos en su contra comentó:

“Me pregunto qué se siente tener esa mentalidad, tirar a la basura un pastel entero que todos podrían haber disfrutado”

“Lo más loco de todo es que alguien más va a limpiar eso”

“En el fondo, me da pena por su equipo porque parecían emocionados por un poco de pastel”

Aunque también hubo apoyo hacia la cantante por parte de algunos usuarios quienes defendieron que “Ella lo pagó y puede hacer lo que le dé la gana con él” o que “a veces las celebridades aceptan pasteles [de sus fans] pero los arruinan para evitar una posible intoxicación. Las que tienen buen corazón intentan simular un accidente”.