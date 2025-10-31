Como de costumbre, el cantante Morrissey cancela sus conciertos en México. Esta es la razón de este año

Morrissey cancela concierto en México, otra vez.

La empresa promotora, Ocesa, anunció por medio de sus redes sociales oficiales que el cantante inglés, Morrissey, se veía en la necesidad de cancelar sus conciertos programados en la CDMX y Guadalajara para este 31 de octubre y 4 de noviembre, respectivamente.

¿Por qué canceló Morrissey sus conciertos en CDMX y Guadalajara?

De acuerdo con el anuncio oficial, el músico presentó un cuadro de agotamiento extremo, por lo que le sería imposible realizar sus presentaciones programadas en ambos estados de la República.

¿Cuantas veces ha cancelado Morrissey sus conciertos en México?

Desde los 90, Morrissey ha tenido más de 300 cancelaciones en todo el mundo. Algunas por salud, y otras por factores como haber perdido su vuelo en 2004 rumbo al Festival Internacional de Benicàssim.

En el caso de la CDMX, esta es la tercera cancelación desde 2013; sin embargo, para los fans nacionales, este acto se siente cada vez más grave.

¿Volverá a perdonarlo el público mexicano?

El público mexicano ha sido reconocido por diversos artistas de talla internacional como uno de los mejores en todo el mundo; sin embargo, también ha sido celoso y “sentido”, pues ha “castigado” a artistas como Blink-182 y Kendrick Lamar, mostrándose poco interesados en asistir a sus shows luego de un desdén de este tipo.

En el caso de Morrissey, los mexicanos ya están acostumbrados a decepciones como esta, pues ha cancelado incluso en festivales como el Vive Latino, por temas principalmente de salud.

Morrissey cancela: ¿cómo puedo pedir mi reembolso?

La empresa organizadora explicó que el reembolso de los boletos comprados en línea se realizará automáticamente a la tarjeta con la que la compra fuese realizada.

Respecto a la compra de boletos físicos, podrás solicitarlo a partir del 7 de noviembre en los puntos de venta donde los hayas adquirido.

La promotora recomendó a los asistentes revisar su sitio oficial y las redes sociales en caso de tener dudas sobre el proceso de devolución y posibles fechas futuras del artista.