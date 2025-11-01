Muere el diseñador mexicano Héctor Terrones, ícono de la alta costura y el mundo del espectáculo

Muere Héctor Terrones. Adiós al maestro de la corsetería e ícono de la alta costura

Este sábado 1 de noviembre de 2025, el mundo del diseño y del espectáculo mexicano tuvo que despedirse de un ícono. Fue anunciada la muerte de Héctor Terrones, tras ser víctima de un infarto fulminante.

La noticia anunciada por su relacionista público, Álex Rubí, confirmó la causa de muerte a los medios, lo cual generó reacciones en redes sociales y entre celebridades que compartieron su cariño, admiración y el dolor por su partida.

Las muestras de afecto incluyeron modelos, actrices y periodistas que recordaron al diseñador como una persona generosa, divertida y apasionada por romper moldes.

Legado de Héctor Terrones

El diseñador Héctor Terrones nació en la Ciudad de México el 9 de noviembre de 1966. Su firma, registrada en 1995, y su pasión por la corsetería lo convirtieron en uno de los diseñadores más reconocidos e influyentes del país.

Desde vestidos de novia hasta piezas de alta costura para la televisión, Terrones logró un estilo propio: opulencia con ironía, feminidad con carácter, y un guiño constante al espectáculo.

¿A quién vistió Héctor Terrones?

Terrones no solo vistió a estrellas como Gloria Trevi, Montserrat Oliver, Itatí Cantoral o Cecilia Galliano, sino que también dejó huella en la forma en la que la moda se presenta al público en México. Estudió en la Universidad Jannette Klein y arrancó vistiendo novias antes de conquistar las alfombras rojas.

Su estilo, inspirado en lo barroco y victoriano, con corsetería como sello, lo convirtió en un creador que supo fusionar el arte y la moda.

Su pieza para la marca Barbie en 2007 es un buen ejemplo del éxito y glamour que ofrecía: 25 looks con pelucas rubias y estética de muñeca y un guiño directo al espectáculo. Aunque algunas de sus incursiones no llegaron a comercializarse, el impacto mediático fue tal que su nombre se convirtió en sinónimo de moda y lujo mexicano.

La muerte de Héctor Terrones nos recuerda su trabajo y la importancia de su legado como ejemplo de cuando el arte, la moda y la personalidad se fusionan.