AC/DC en México 2026: Fechas y boletos para su Power Up Tour

AC/DC Tras casi 17 años sin presentarse en México, la banda de hard rock vuelve al país. (X, vía @acdc)

A través de sus redes sociales, AC/DC confirmó oficialmente su regreso a tierras latinoamericanas; entre ellas, México será uno de los escenarios testigos del poder melódico de la banda australiana-británica.

Durante más de una década, AC/DC sólo realizó giras en Europa y Estados Unidos, lo que mantuvo expectante la esperanza de que volvieran a terreno mexicano y el día de hoy, finalmente, el sueño de millones de fanáticos se ha cumplido.

La última visita a México de la banda detrás del legendario álbum Back in Black fue en el año 2009, lo que marca casi 17 años desde que el público mexicano fue testigo de éxitos como Highway to hell.

Por tal razón, es un concierto imperdible y aquí te contaremos todos los detalles necesarios para que no te pierdas la experiencia heavy metal de una de las bandas más influyentes del género.

¿Cuándo y dónde será el concierto de AC/DC en México?

La Ciudad de México es el afortunado destino que recibirá a la emblemática banda, mientras que el escenario en el cual se presentarán será el Estadio GNP Seguros.

La cita para el evento, marcada en el anuncio oficial de AC/DC y Ocesa, es el martes 7 de abril del año 2026.

“¡[...] y con The Pretty Reckless como invitados especiales!”, añade el anuncio en la cuenta oficial de Ocesa, banda estadounidense de hard rock.

¿Cuándo es la venta y el precio de los boletos AC/DC Power Up Tour 2026?

La venta general de boletos dará comienzo el viernes 7 de noviembre a las 10:00 AM, hora del centro de México, exclusivamente a través de Ticketmaster.

A pesar de que los costos de boletos no han sido revelados, la revista # Estamos en Trend, los precios estimados van desde 1, 500 pesos mexicanos en zona general hasta 10 mil pesos mexicanos por zonas VIP.

Hasta el momento, no han confirmado ninguna preventa de fans, miembros de Beyond ni usuarios de Banamex, tampoco se han anunciado más fechas en México, por lo que la pelea por boletos para el único y esperado evento confirmado será reñida y, como algunos fanáticos mencionan en redes sociales, “los verdaderos juegos del hambre”.

En tal caso, ¡que den comienzo y que la suerte esté siempre de su lado!

¿Cuál es la razón de la pausa de AC/DC?

La banda de hard rock ha pasado distintos cambios de alineación durante la última década.

En 2017, perdieron a su guitarrista y fundador, Malcolm Young, quien falleció a los 64 años después de una dura batalla contra la demencia. Honrándolo, la banda lanzó el álbum Power Up en el año 2020.

Angus Young se mantiene como elemento firme de AC/DC y el retorno de Brian Johnson en la voz principal promete el retorno de la energía escénica y poder musical por los cuales la banda se convirtió en una leyenda del rock.

¿Quiénes son The Pretty Reckless?

Son una banda de hard rock originaria de Nueva York, integrada actualmente por Ben Phillips en la guitarra, Mark Damon en el bajo, Jamie Perkins a cargo de la batería y Taylor Momsen como vocalista principal, cantante, compositora y actriz reconocida por su papel de Jenny Humphrey en la serie emblemática de los 2000s, Gossip Girl.

The Pretty Reckless La banda estadounidense acompañará a AC/DC en su presentación en México 2026. (X, vía @TPROfficial)

La banda es reconocida por ser el primer conjunto, liderado por una mujer, en tener múltiples sencillos en el puesto número uno en las listas de rock.

Entre sus éxitos, encontramos canciones como Make me wanna die o Heaven Knows. Cuentan con cuatro álbumes de estudio: Light me up (2010), Going to hell (2014), Who you selling for (2019) y Death by rock and roll (2021).