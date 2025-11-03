Corona Capital 2025: Horarios confirmados para este 14, 15 y 16 de noviembre

Este sería el supuesto cartel oficial del Corona Capital 2025 Especial

¡Atención festivaleros! El Corona Capital acaba de anunciar los horarios oficiales para los días viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la información oficial publicada en la taquilla y en plataformas de venta de boletos, los accesos por día tienen programado iniciar a las 14:00 horas en cada jornada del festival. Esto significa que los fanáticos deberán planear su llegada temprano para aprovechar al máximo cada escenario, cada banda y cada momento del cartel.

¿Cuáles son los horarios oficiales del Corona Capital 2025?

De acuerdo con el comunicado oficial del Corona Capital en sus redes sociales, los horarios quedan de la siguiente manera:

Horarios oficiales del Corona Capital del viernes Foto: Corona Capital

Horarios oficiales del Corona Capital del sábado Foto: Corona Capital

Horarios oficiales del Corona Capital del domingo Foto: Corona Capital

Boletos para el Corona Capital 2025

Si aún no has adquirido tus boletos para el Corona Capital 2025 debes saber que hay cuatro tipos de boletos con costos y beneficios distintos, los cuales quedan de la siguiente manera:

Abono General

Abono Comfort Pass

Abono Plus

Abono Club

¿Cuánto cuestan los boletos para el Corona Capital 2025?

Abono General: Abono Fase 2 $5,260 MXN

Abono Fase 2 Comfort Pass Banamex : Entrada exclusiva, rápida y baños privados con aire acondicionado: Abono Fase 1 $6,635

: Entrada exclusiva, rápida y baños privados con aire acondicionado: Abono Fase 1 Banamex Plus: Acceso preferencial a zonas de descanso, alimentos y bebidas exclusivas, además de vistas privilegiadas. Abono fase 2 $10,320

Acceso preferencial a zonas de descanso, alimentos y bebidas exclusivas, además de vistas privilegiadas. Abono fase 2 Corona 100 Club Pass: Una experiencia premium con acceso al Pit Club, baños de lujo, wifi, concierge, guardarropa y más. Abono fase 2 $22,500

Las entradas las podrás adquirir a través del sitio oficial deTicketmaster.

¿Cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez?