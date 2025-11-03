Diane Ladd, tres veces nominada al Premio de la Academia, fallece a los 89 años

La fallecida actriz Diane Ladd Especial

La industria del entretenimiento y el cine se visten de luto, ya que este lunes 3 de noviembre se dio a conocer que la actriz Diane Ladd falleció a los 89 años en su domicilio en Ojai, California.

La noticia la reveló su hija, la también actriz Laura Dern, quien la despidió con un emotivo mensaje en el que la describió como “mi heroína increíble y un regalo profundo de madre”.

El legado cinematográfico de Dianne Ladd

Ladd dejó una huella imborrable en el cine y la televisión gracias a papeles memorables que atravesaron décadas y que cautivaron a todos los amantes del cine.

El primer éxito llegó por su retrato de la sarcástica mesera Flo en el filme Alice Doesn’t Live Here Anymore (1974), lo que le valió su primera nominación al Oscar. Luego, recibió dos nominaciones más por su trabajo en Wild at Heart (1990) y Rambling Rose (1991), en este último proyecto, compartió rodaje con su hija. Un momento memorable que quedará grabado en los anales de Hollywood.

Ladd inició su carrera en el teatro antes de saltar al cine y la televisión, participando en clásicos como Chinatown (1974), entre otras series. No obstante, su carisma y versatilidad para interpretar papeles, le valieron el reconocimiento por su profesionalismo en la industria.

Los detalles sobre la causa exacta de su fallecimiento no se han revelado públicamente hasta el momento. Sin embargo, su partida deja un vacío profundo en la industria del entretenimiento. Ladd será recordada no solo por sus premiaciones y nominaciones, sino por su entrega artística y su presencia genuina en pantalla.