Mon Laferte anuncia gira en México: fechas y lugares confirmados

Mon Laferte (@monlaferte/x)

La cantante chilena, Mon Laferte anunció este lunes una nueva gira por México para el 2026, la cuál arrancará el 11 de abril en Merida.

Según Ocesa, la cantautora traerá al país presentaciones que incluirán éxitos de su nuevo álbum “Femme Fatale” compuesta por 14 canciones donde recorre ritmos como el pop alternativo y el jazz, mezclados con “un sonido oscuro, sofisticado y profundamente poético”.

Fechas y lugares de la gira

Mon Laferte anuncia gira en México (Ocesa)

Laferte comenzará la gira por la república mexicana en Merida el 11 de abril, el 23 del mismo mes se presentará en Puebla, el 25 en Querétaro y el 30 en Guadalajara.

Asimismo, el 27 de mayo estará en Monterrey y cerrará la gira en el Palacio de los Deportes en CDMX, el 29 de mayo.

Mon Laferte (quien ha residido en México desde hace varios años), es una artista multipremiada de pop latino que combina el indie, roots, rock, blues, bolero, cumbia, ranchera y elementos electrónicos con las tradiciones populares latinoamericanas.

Su más reciente disco, “Femme Fatale” incluye los sencillos ‘Esto Es Amor’, junto a Conociendo Rusia y ‘La Tirana’, donde hace mancuerna con Nathy Peluso.

Además, el álbum contiene colaboraciones inéditas con el cantautor brasileño TIAGO IORC, y con Natalia Lafourcade y Silvana Estrada en: ‘My One And Only Love’.