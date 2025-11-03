The Neighbourhood anuncia conciertos en México: fechas oficiales, precios y cómo comprar boletos

La banda californiana The Neighbourhood llegará a México en 2026 Especial

Jesse Rutherfod y su banda The Neighbourhood, acaban de anunciar una gira por México, lo cual ha encendido las alarmas de todos sus fans, pues su regreso se debe a la presentación de su disco “Wipe Out!”. Por lo que en esta nota te dejamos todo lo que necesitas saber entono a estas presentaciones, como recintos, preventas, y precios de los boletos.

¿Cuándo y dónde se presentará The Neighbourhood en México?

Anoten la fechas, pues serán tres fechas en las que la banda californiana The Neighborhood recorrerá el país:

21 de septiembre del 2026 en el Auditorio Telmex en Guadalajara

¿Cuándo y dónde comprar boletos para The Neighborhood?

Si eres fan de esta banda, toma nota, dado que en estas fechas podrás acceder a las preventas de boletos. Después de estas, viene la venta al público general.

Preventa para tarjetahabientes Banamex será el próximo 6 de noviembre en Ticketmaster a las 10:00 AM.

Venta al público general con cualquier tarjeta de débito o crédito será el próximo 7 de noviembre en Ticketmaster a las 10:00 AM

Nota: Los precios de los boletos aún no han sido revelados.

¿Cuándo fue la última vez que vino The Neighborhood a México?

Recordando su última visita a México, The Neighbourhood se presentó el 22 de octubre de 2019 en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México. En aquella ocasión, la banda de alt-rock alternativo ofreció un espectáculo cargado de energía y conectó con el público gracias a éxitos como “Sweater Weather” y “Daddy Issues”.

La prensa local destacó la presencia cercana del público y el ambiente íntimo, a pesar de tratarse de un recinto de mediana capacidad. Aquel concierto marcó una de las paradas más esperadas de su gira latinoamericana en 2019.