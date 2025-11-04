Estos son los estrenos que no te puedes perder en noviembre 2025: HBO Max, Netflix, Disney Plus y Apple TV+

Estos son los estrenos que no te puedes perder perder en noviembre 2025: HBO Max, Netflix, Disney Plus y Apple TV+

Estos son los estrenos que no te puedes perder perder en noviembre 2025: HBO Max, Netflix, Disney Plus y Apple TV+

El mundo del streaming ha ganado especial relevancia en nuestras vidas. Mantenerse vigente y al tanto de los estrenos más destacados de plataformas como Netflix, HBO Max, Disney Plus y Apple TV+, te ayudará a tener tema de conversación y no perderte ninguna tendencia o nueva propuesta.

Ya sean series, películas o transmisiones en vivo de algún evento estelar, saber las fechas de estreno te ayudará a organizarte y no perderte ningún lanzamiento.

Estrenos de HBO Max en noviembre 2025

“A Christmas Carol” (1938). Disponible: 1 de noviembre

“A Christmas Story”. Disponible: 1 de noviembre

“Elf”. Disponible: 1 de noviembre

“I Love LA”. Estreno: 2 de noviembre

“Past Lives”. Disponible: 2 de noviembre

“Barney’s World”. Estreno: 3 de noviembre

“Harry Potter: Wizards of Baking” (temporada 2). Estreno: 3 de noviembre

“Who Hired the Hitman?”. Estreno: 5 de noviembre

“Alex vs ARod”. Estreno: 6 de noviembre

“The Vallecas Files”. Estreno: 7 de noviembre

“Materialists”. Disponible: 7 de noviembre

“Bad Sports: When Fans Turn Violent for The Whole Story with Anderson Cooper”. Estreno: 10 de noviembre

“Ângela Diniz: Murdered and Convicted”. Estreno: 13 de noviembre

“Kingdom of the Planet of the Apes”. Disponible: 13 de noviembre

“Eddington”. Disponible: 14 de noviembre

“One to One: John & Yoko”. Estreno: 14 de noviembre

“The Seduction”. Estreno: 14 de noviembre

“Thoughts & Prayers”. Estreno: 18 de noviembre

“Flight Risk”. Disponible: 26 de noviembre

“Krypto Saves the Day”. Estreno: 28 de noviembre

“Obsession: The Murder of a Beauty Queen”. Estreno: 28 de noviembre

Estrenos de Netflix en noviembre 2025

“Back to the Future”. Disponible: 1 de noviembre

“Back to the Future Part II”. Disponible: 1 de noviembre

“Back to the Future Part III”. Disponible: 1 de noviembre

“Dr. Seuss’s The Sneetches”. Estreno: 3 de noviembre

“Leanne Morgan: Unspeakable Things”. Estreno: 4 de noviembre

“Squid Game: The Challenge” (temporada 2). Estreno: 4 de noviembre

“Heweliusz”. Estreno: 5 de noviembre

“Just Alice”. Estreno: 5 de noviembre

“The Bad Guys: Breaking In”. Estreno: 6 de noviembre

“Death by Lightning”. Estreno: 6 de noviembre

“The Vince Staples Show” (temporada 2). Estreno: 6 de noviembre

“Frankenstein” (2025). Estreno: 7 de noviembre

“As You Stood By”. Estreno: 7 de noviembre

“Countdown: Jake vs. Tank”. Estreno: 8 de noviembre

“The Beast in Me”. Estreno: 13 de noviembre

“Nouvelle Vague”. Estreno: 14 de noviembre

“A Man on the Inside” (temporada 2). Estreno: 20 de noviembre

“Stranger Things: Temporada 5 Volumen 1”. Estreno: 26 de noviembre

Estrenos de Apple TV+ en noviembre 2025

“Pluribus”. Estreno: 7 de noviembre

“Palm Royale” (temporada 2). Estreno: 12 de noviembre

“Come See Me in the Good Light”. Estreno: 14 de noviembre

“The Family Plan 2”. Estreno: 21 de noviembre

“Prehistoric Planet: Ice Age”. Estreno: 26 de noviembre

“WondLa” (temporada 3). Estreno: 26 de noviembre

Estrenos de Disney Plus para noviembre 2025

“All’s Fair”. Estreno: 4 de noviembre

“The Manipulated”. Estreno: 5 de noviembre

“Fire and Water: Making The Avatar Films”. Estreno: 7 de noviembre

“Marvel’s Iron Man and his Awesome Friends”. Estreno: 12 de noviembre

“LEGO Marvel Avengers: Strange Tail”. Estreno: 12 de noviembre

“Madame Web”. Estreno: 14 de noviembre

“A Very Jonas Christmas Movie”. Estreno: 14 de noviembre

“The Beatles Anthology” (episodios 1-3). Estreno: 25 de noviembre

“The Beatles Anthology” (episodios 4-6). Estreno: 26 de noviembre

“The Beatles Anthology” (episodios 7-9). Estreno: 27 de noviembre

“Prep & Landing: The Snowball Protocol”. Estreno: 28 de noviembre

Estrenos de Prime Video para noviembre 2025

“King & Conqueror”. Disponible: 1 de noviembre

“Maxton Hall: The World Between Us” (temporada 2). Estreno: 7 de noviembre

“The Alto Knights”. Disponible: 7 de noviembre

“Tatsuki Fujimoto 17-26”. Estreno: 7 de noviembre

“Playdate”. Estreno: 12 de noviembre

“Malice”. Estreno: 14 de noviembre

“Juen Farms”. Estreno: 17 de noviembre

“The Mighty Nein”. Estreno: 19 de noviembre

“Mickey 17”. Disponible: 26 de noviembre

Estrenos de Paramount+ para noviembre 2025

“13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi”. Disponible: 1 de noviembre

“All I Want For Christmas”. Disponible: 1 de noviembre

“The Cut”. Estreno: 1 de noviembre

“Crutch” (temporada 1). Estreno: 3 de noviembre

“Rubble & Crew” (temporada 2). Estreno: 5 de noviembre

“Landman” (temporada 2). Estreno: 16 de noviembre

“PAW Patrol Holiday Fireplace Special”. Estreno: 21 de noviembre

“A PAW Patrol Christmas Special”. Estreno: 28 de noviembre

Noviembre 2025 es un mes imperdible para los amantes de las series y el cine en general, así que ten al día tu cuenta de Netflix, HBO Max, Disney Plus o Apple TV+, y prepárate para maratonear antes del bombardeo navideño.