Escenario

Desde Frankenstein hasta la quinta temporada de Stranger Things, esto es todo lo que podrás maratonear este mes

Estos son los estrenos que no te puedes perder en noviembre 2025: HBO Max, Netflix, Disney Plus y Apple TV+

Por Areli Méndez C.
El mundo del streaming ha ganado especial relevancia en nuestras vidas. Mantenerse vigente y al tanto de los estrenos más destacados de plataformas como Netflix, HBO Max, Disney Plus y Apple TV+, te ayudará a tener tema de conversación y no perderte ninguna tendencia o nueva propuesta.

Ya sean series, películas o transmisiones en vivo de algún evento estelar, saber las fechas de estreno te ayudará a organizarte y no perderte ningún lanzamiento.

Estrenos de HBO Max en noviembre 2025

  • “A Christmas Carol” (1938). Disponible: 1 de noviembre
  • “A Christmas Story”. Disponible: 1 de noviembre
  • “Elf”. Disponible: 1 de noviembre
  • “I Love LA”. Estreno: 2 de noviembre
  • “Past Lives”. Disponible: 2 de noviembre
  • “Barney’s World”. Estreno: 3 de noviembre
  • “Harry Potter: Wizards of Baking” (temporada 2). Estreno: 3 de noviembre
  • “Who Hired the Hitman?”. Estreno: 5 de noviembre
  • “Alex vs ARod”. Estreno: 6 de noviembre
  • “The Vallecas Files”. Estreno: 7 de noviembre
  • “Materialists”. Disponible: 7 de noviembre
  • “Bad Sports: When Fans Turn Violent for The Whole Story with Anderson Cooper”. Estreno: 10 de noviembre
  • “Ângela Diniz: Murdered and Convicted”. Estreno: 13 de noviembre
  • “Kingdom of the Planet of the Apes”. Disponible: 13 de noviembre
  • “Eddington”. Disponible: 14 de noviembre
  • “One to One: John & Yoko”. Estreno: 14 de noviembre
  • “The Seduction”. Estreno: 14 de noviembre
  • “Thoughts & Prayers”. Estreno: 18 de noviembre
  • “Flight Risk”. Disponible: 26 de noviembre
  • “Krypto Saves the Day”. Estreno: 28 de noviembre
  • “Obsession: The Murder of a Beauty Queen”. Estreno: 28 de noviembre

Estrenos de Netflix en noviembre 2025

  • “Back to the Future”. Disponible: 1 de noviembre
  • “Back to the Future Part II”. Disponible: 1 de noviembre
  • “Back to the Future Part III”. Disponible: 1 de noviembre
  • “Dr. Seuss’s The Sneetches”. Estreno: 3 de noviembre
  • “Leanne Morgan: Unspeakable Things”. Estreno: 4 de noviembre
  • “Squid Game: The Challenge” (temporada 2). Estreno: 4 de noviembre
  • “Heweliusz”. Estreno: 5 de noviembre
  • “Just Alice”. Estreno: 5 de noviembre
  • “The Bad Guys: Breaking In”. Estreno: 6 de noviembre
  • “Death by Lightning”. Estreno: 6 de noviembre
  • “The Vince Staples Show” (temporada 2). Estreno: 6 de noviembre
  • “Frankenstein” (2025). Estreno: 7 de noviembre
  • “As You Stood By”. Estreno: 7 de noviembre
  • “Countdown: Jake vs. Tank”. Estreno: 8 de noviembre
  • “The Beast in Me”. Estreno: 13 de noviembre
  • “Nouvelle Vague”. Estreno: 14 de noviembre
  • “A Man on the Inside” (temporada 2). Estreno: 20 de noviembre
  • “Stranger Things: Temporada 5 Volumen 1”. Estreno: 26 de noviembre

Estrenos de Apple TV+ en noviembre 2025

  • “Pluribus”. Estreno: 7 de noviembre
  • “Palm Royale” (temporada 2). Estreno: 12 de noviembre
  • “Come See Me in the Good Light”. Estreno: 14 de noviembre
  • “The Family Plan 2”. Estreno: 21 de noviembre
  • “Prehistoric Planet: Ice Age”. Estreno: 26 de noviembre
  • “WondLa” (temporada 3). Estreno: 26 de noviembre

Estrenos de Disney Plus para noviembre 2025

  • “All’s Fair”. Estreno: 4 de noviembre
  • “The Manipulated”. Estreno: 5 de noviembre
  • “Fire and Water: Making The Avatar Films”. Estreno: 7 de noviembre
  • “Marvel’s Iron Man and his Awesome Friends”. Estreno: 12 de noviembre
  • “LEGO Marvel Avengers: Strange Tail”. Estreno: 12 de noviembre
  • “Madame Web”. Estreno: 14 de noviembre
  • “A Very Jonas Christmas Movie”. Estreno: 14 de noviembre
  • “The Beatles Anthology” (episodios 1-3). Estreno: 25 de noviembre
  • “The Beatles Anthology” (episodios 4-6). Estreno: 26 de noviembre
  • “The Beatles Anthology” (episodios 7-9). Estreno: 27 de noviembre
  • “Prep & Landing: The Snowball Protocol”. Estreno: 28 de noviembre

Estrenos de Prime Video para noviembre 2025

  • “King & Conqueror”. Disponible: 1 de noviembre
  • “Maxton Hall: The World Between Us” (temporada 2). Estreno: 7 de noviembre
  • “The Alto Knights”. Disponible: 7 de noviembre
  • “Tatsuki Fujimoto 17-26”. Estreno: 7 de noviembre
  • “Playdate”. Estreno: 12 de noviembre
  • “Malice”. Estreno: 14 de noviembre
  • “Juen Farms”. Estreno: 17 de noviembre
  • “The Mighty Nein”. Estreno: 19 de noviembre
  • “Mickey 17”. Disponible: 26 de noviembre

Estrenos de Paramount+ para noviembre 2025

  • “13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi”. Disponible: 1 de noviembre
  • “All I Want For Christmas”. Disponible: 1 de noviembre
  • “The Cut”. Estreno: 1 de noviembre
  • “Crutch” (temporada 1). Estreno: 3 de noviembre
  • “Rubble & Crew” (temporada 2). Estreno: 5 de noviembre
  • “Landman” (temporada 2). Estreno: 16 de noviembre
  • “PAW Patrol Holiday Fireplace Special”. Estreno: 21 de noviembre
  • “A PAW Patrol Christmas Special”. Estreno: 28 de noviembre

Noviembre 2025 es un mes imperdible para los amantes de las series y el cine en general, así que ten al día tu cuenta de Netflix, HBO Max, Disney Plus o Apple TV+, y prepárate para maratonear antes del bombardeo navideño.

Tendencias