Estos son los estrenos que no te puedes perder en noviembre 2025: HBO Max, Netflix, Disney Plus y Apple TV+

El mundo del streaming ha ganado especial relevancia en nuestras vidas. Mantenerse vigente y al tanto de los estrenos más destacados de plataformas como Netflix, HBO Max, Disney Plus y Apple TV+, te ayudará a tener tema de conversación y no perderte ninguna tendencia o nueva propuesta.
Ya sean series, películas o transmisiones en vivo de algún evento estelar, saber las fechas de estreno te ayudará a organizarte y no perderte ningún lanzamiento.
Estrenos de HBO Max en noviembre 2025
- “A Christmas Carol” (1938). Disponible: 1 de noviembre
- “A Christmas Story”. Disponible: 1 de noviembre
- “Elf”. Disponible: 1 de noviembre
- “I Love LA”. Estreno: 2 de noviembre
- “Past Lives”. Disponible: 2 de noviembre
- “Barney’s World”. Estreno: 3 de noviembre
- “Harry Potter: Wizards of Baking” (temporada 2). Estreno: 3 de noviembre
- “Who Hired the Hitman?”. Estreno: 5 de noviembre
- “Alex vs ARod”. Estreno: 6 de noviembre
- “The Vallecas Files”. Estreno: 7 de noviembre
- “Materialists”. Disponible: 7 de noviembre
- “Bad Sports: When Fans Turn Violent for The Whole Story with Anderson Cooper”. Estreno: 10 de noviembre
- “Ângela Diniz: Murdered and Convicted”. Estreno: 13 de noviembre
- “Kingdom of the Planet of the Apes”. Disponible: 13 de noviembre
- “Eddington”. Disponible: 14 de noviembre
- “One to One: John & Yoko”. Estreno: 14 de noviembre
- “The Seduction”. Estreno: 14 de noviembre
- “Thoughts & Prayers”. Estreno: 18 de noviembre
- “Flight Risk”. Disponible: 26 de noviembre
- “Krypto Saves the Day”. Estreno: 28 de noviembre
- “Obsession: The Murder of a Beauty Queen”. Estreno: 28 de noviembre
Estrenos de Netflix en noviembre 2025
- “Back to the Future”. Disponible: 1 de noviembre
- “Back to the Future Part II”. Disponible: 1 de noviembre
- “Back to the Future Part III”. Disponible: 1 de noviembre
- “Dr. Seuss’s The Sneetches”. Estreno: 3 de noviembre
- “Leanne Morgan: Unspeakable Things”. Estreno: 4 de noviembre
- “Squid Game: The Challenge” (temporada 2). Estreno: 4 de noviembre
- “Heweliusz”. Estreno: 5 de noviembre
- “Just Alice”. Estreno: 5 de noviembre
- “The Bad Guys: Breaking In”. Estreno: 6 de noviembre
- “Death by Lightning”. Estreno: 6 de noviembre
- “The Vince Staples Show” (temporada 2). Estreno: 6 de noviembre
- “Frankenstein” (2025). Estreno: 7 de noviembre
- “As You Stood By”. Estreno: 7 de noviembre
- “Countdown: Jake vs. Tank”. Estreno: 8 de noviembre
- “The Beast in Me”. Estreno: 13 de noviembre
- “Nouvelle Vague”. Estreno: 14 de noviembre
- “A Man on the Inside” (temporada 2). Estreno: 20 de noviembre
- “Stranger Things: Temporada 5 Volumen 1”. Estreno: 26 de noviembre
Estrenos de Apple TV+ en noviembre 2025
- “Pluribus”. Estreno: 7 de noviembre
- “Palm Royale” (temporada 2). Estreno: 12 de noviembre
- “Come See Me in the Good Light”. Estreno: 14 de noviembre
- “The Family Plan 2”. Estreno: 21 de noviembre
- “Prehistoric Planet: Ice Age”. Estreno: 26 de noviembre
- “WondLa” (temporada 3). Estreno: 26 de noviembre
Estrenos de Disney Plus para noviembre 2025
- “All’s Fair”. Estreno: 4 de noviembre
- “The Manipulated”. Estreno: 5 de noviembre
- “Fire and Water: Making The Avatar Films”. Estreno: 7 de noviembre
- “Marvel’s Iron Man and his Awesome Friends”. Estreno: 12 de noviembre
- “LEGO Marvel Avengers: Strange Tail”. Estreno: 12 de noviembre
- “Madame Web”. Estreno: 14 de noviembre
- “A Very Jonas Christmas Movie”. Estreno: 14 de noviembre
- “The Beatles Anthology” (episodios 1-3). Estreno: 25 de noviembre
- “The Beatles Anthology” (episodios 4-6). Estreno: 26 de noviembre
- “The Beatles Anthology” (episodios 7-9). Estreno: 27 de noviembre
- “Prep & Landing: The Snowball Protocol”. Estreno: 28 de noviembre
Estrenos de Prime Video para noviembre 2025
- “King & Conqueror”. Disponible: 1 de noviembre
- “Maxton Hall: The World Between Us” (temporada 2). Estreno: 7 de noviembre
- “The Alto Knights”. Disponible: 7 de noviembre
- “Tatsuki Fujimoto 17-26”. Estreno: 7 de noviembre
- “Playdate”. Estreno: 12 de noviembre
- “Malice”. Estreno: 14 de noviembre
- “Juen Farms”. Estreno: 17 de noviembre
- “The Mighty Nein”. Estreno: 19 de noviembre
- “Mickey 17”. Disponible: 26 de noviembre
Estrenos de Paramount+ para noviembre 2025
- “13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi”. Disponible: 1 de noviembre
- “All I Want For Christmas”. Disponible: 1 de noviembre
- “The Cut”. Estreno: 1 de noviembre
- “Crutch” (temporada 1). Estreno: 3 de noviembre
- “Rubble & Crew” (temporada 2). Estreno: 5 de noviembre
- “Landman” (temporada 2). Estreno: 16 de noviembre
- “PAW Patrol Holiday Fireplace Special”. Estreno: 21 de noviembre
- “A PAW Patrol Christmas Special”. Estreno: 28 de noviembre
Noviembre 2025 es un mes imperdible para los amantes de las series y el cine en general, así que ten al día tu cuenta de Netflix, HBO Max, Disney Plus o Apple TV+, y prepárate para maratonear antes del bombardeo navideño.