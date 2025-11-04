Marc Anthony anuncia su primera residencia en Las Vegas para 2026

Foto: Foto: (Especial)

Luego de la reciente residencia del cantante puertorriqueño Bad Bunny, ahora su compatriota Marc Anthony repite la fórmula, pero esta vez en la capital del entretenimiento, La Vegas.

El anuncio se hizo oficial este martes 4 de noviembre y el cantante señaló que serán al menos diez presentaciones en el BleauLive Theater del casino Fontainebleau y dicha residencia llevará el nombre de VEGAS? MY WAY!

En este sentido, el cantante neoyorquino señaló que “Las Vegas siempre ha sido sinónimo de reinvención y de entretenimiento que trasciende el tiempo, y este show encarna ese espíritu. Es una celebración de mi historia, mis raíces y de la música que me ha conectado con el público alrededor del mundo”.

Por lo que los fans pueden esperar una serie de conciertos llenos de emociones y un recorrido por toda la trayectoria de Anthony durante estos 30 años de carrera con éxitos emblemáticos como “Valió la Peña” y “Ahora Quién”, entre otros.

¿Qué fechas abarcará la residencia de Marc Anthony?

Por otro lado, de acuerdo con el comunicado oficial publicado en las redes sociales del cantante, esta residencia se llevarán a cabos los días 13, 14, 15, 20 y 21 de febrero; 24, 25, 29 y 31 de julio; y el 1 de agosto de 2026.

Venta de boletos

Según el comunicado oficial, las entradas saldrán en preventa el 5 de noviembre y para el público general a partir del 6 de noviembre.

Así que si estás planeando un viaje al país vecino, esta es una buena oportunidad para asistir a uno de los shows de Marc Anthony, ya que son garantía de un espectáculo de primer nivel.