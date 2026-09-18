Danielle Ponder anuncia su nuevo álbum y adelanta el tema “Sun and Moon”

Danielle Ponder El disco combina la poderosa voz de Ponder con un groove dinámico que contrasta con una letra marcada por el desamor y la frustración. (Faith Joyvon)

Danielle Ponder, una de las voces más destacadas de la nueva generación del soul, anuncia “Everything Has Changed”, su segundo álbum de estudio, que llegará el próximo 9 de octubre a través de Dead Oceans, marcando su debut con el sello en colaboración con Phoebe Bridgers.

¿Cuál es el primer single de ‘Everything Has Changed’, nuevo álbum de Danielle Ponder?

Como primer adelanto del disco, la artista comparte “Sun and Moon”, una canción que explora el agotador ciclo de una relación en la que el amor aparece únicamente cuando uno está a punto de alejarse.

Producido por el ganador del Grammy Mike Elizondo junto a Barney Lister, el tema combina la poderosa voz de Ponder con un groove dinámico que contrasta con una letra marcada por el desamor, la frustración y la búsqueda de una forma más profunda de conexión.

“Me encanta que esta canción sea alegre, pero que la letra sea bastante triste. El sol y la luna representan un hermoso símbolo de dos amantes que pasan la vida persiguiéndose, pero que nunca llegan a encontrarse del todo”, explica Ponder.

¿Cuántas canciones tiene ‘Everything Has Changed’, álbum de Danielle Ponder?

“Everything Has Changed” reúne 14 canciones producidas por Mike Elizondo y Barney Lister, con contribuciones adicionales de Bartees Strange, Avis Reese y Ray Jones.

El álbum representa una nueva etapa para Ponder, quien aborda temas como la identidad, las relaciones, la validación y la necesidad de dejar atrás ciertos patrones personales.

“Estoy llegando al final de este juego de poner a los hombres en el centro y sentir que son salvadores cuya validación finalmente me hará sentir digna”, explica.

El nuevo material llega después de “Some of Us Are Brave”, álbum debut con el que Ponder comenzó a consolidarse internacionalmente gracias a canciones como “Someone Like You”, “Roll The Credits” y el tema que da título al disco.

El lanzamiento recibió elogios de la crítica y derivó en importantes oportunidades, incluyendo una campaña de Apple para el iPhone 16 Pro, además de apariciones en Jimmy Kimmel Live! y Late Night with Seth Meyers.

Ponder también ha llevado su propuesta a escenarios de Norteamérica y Europa, con presentaciones en festivales como Bonnaroo, Lollapalooza, Afropunk y Montreux Jazz Festival.

Si Some of Us Are Brave representó su llegada, Everything Has Changed refleja la evolución de una artista que ha dejado atrás la búsqueda de la perfección para abrazar plenamente el camino que ha construido.