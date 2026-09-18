Brad Pitt volverá a la secuela de Guerra Mundial Z: ¿cuáles son los detalles confirmados hasta hora?

World War Z 2 Guerra Mundial Z tendrá su secuela después de más de una década desde su exitoso estreno.

Más de una década ha pasado desde que Guerra Mundial Z rompió el récord de la película de zombies más taquillera de la historia, una hazaña que se mantiene hasta el día de hoy y que podría ser superada por su secuela en desarrollo, proyecto que ya tiene director y traerá de regreso a Brad Pitt en el papel de Gerry Lane, a quien interpretó en la primera entrega.

Desde el anuncio de esta esperada continuación, Paramount —estudio detrás de la secuela— dejó en claro que quería a Pitt de vuelta en la historia, sin embargo, tuvo que enfrentar la espera hasta que la agenda del actor estuviera despejada para arrancar con la producción.

¿Qué se sabe de Guerra Mundial Z 2? Director, guionista y elenco confirmado

La continuación de Guerra Mundial Z ha sido uno de los proyectos de la franquicia de zombies más esperado en los últimos años, no obstante, su primer intento de desarrollo con David Fincher en la dirección no logró concretarse por cuestiones de presupuesto, lo que dejó al proyecto en pausa.

A ‘WORLD WAR Z’ sequel is officially happening.



• Brad Pitt will reprise his role



• Edward Berger (‘Conclave’) is set to direct



(Source: Deadline) pic.twitter.com/z2wDa93xaf — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 18, 2026

Sin embargo, el deseo de llevar la secuela a la pantalla grande continuó siendo una de las prioridades de Paramount tras su fusión en 2025, ya que Skydance desempeñó un papel fundamental en el lanzamiento de la primera película.

El regreso de Brad Pitt como Gerry Lane, exinvestigador de la ONU que en la primera entrega tenía por misión frenar la expansión del cirus, no era un secreto para nadie, sin embargo, este viernes 18 de septiembre se confirmó que retomará el protagónico, no sólo eso, sino que Deadline reveló también que Edward Berger —director de Cónclave— estará a cargo del proyecto que comienza a dar los primeros pasos hacia la pantalla grande.

Hasta ahora, el elenco confirmado incluye únicamente a Pitt y la actriz Mireille Enos, quien volverá a ser coprotagonista al retomar su papel de Karen Lane.

A pesar de que se desconoce la trama específica de esta segunda entrega, se confirmó que Dennis Kelly se encargará del guión de World War Z 2, mientras que Pitt, Dede Gardner y Jeremy Kleiner producirán la película en nombre de Plan B Entertainment y Berger será el productor ejecutivo.

La película de zombies más taquillera: ¿de qué trata Guerra Mundial Z?

Los zombies han dominado la taquilla internacional en diversas ocasiones, reinventando el género en más de una ocasión y extendiéndose incluso al terreno asiático con éxitos como Tren a Busan, sin embargo, la hazaña taquillera de Guerra Mundial Z se mantiene insuperable desde 2013, año en el que recaudó más de 540 millones de dólares a nivel mundial.

Protagonizada por Brad Pitt, el exitoso filme estuvo bajo la dirección de Marc Forster y se basó en la novela de Max Brooks sobre una crisis global provocada por una plaga de zombies; la peculiaridad del libro se encuentra en su formato de recopilación de testimonios acerca del triunfo de la humanidad sobre el virus y las consecuencias que esta guerra dejó detrás.

En contraste a la novela, la adaptación cinematográfica siguió la guerra de la humanidad contra el virus en “tiempo real”, centrándose principalmente en Gerry Lane, un exinvestigador de la ONU que viajaba por el mundo intentando frenar la expansión de la devastación.