Frankie Muniz dice que sus últimas seis semanas “han sido un infierno”: ¿Qué se sabe de la situación actual del actor de Malcolm?

Frankie Muniz El actor de televisión y cine dice sentirse deprimido. (cuartoscuro)

El actor de cine y televisión Frankie Muniz, conocido por su papel en Malcolm, el de en medio, dijo no encontrarse en un buen estado mental. Las declaraciones llegan después del difícil divorcio de su esposa en julio de este año.

¿Qué le pasó a Frankie Muniz, actor de Malcolm, el de en medio?

Frankie Muniz es un actor de cine y televisión. Es conocido por sus papeles en Malcolm, el de en medio y la franquicia de Agente Cody Banks. Muniz también ha tenido una larga carrera en automovilismo. En 2026, estrenó Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta, la cual los actores promocionaron en México durante el mes de abril.

El histrión dijo en una publicación no encontrarse en un buen estado mental después del divorcio con su esposa, Paige Price. La pareja se conoció en 2016 y él le propuso matrimonio en 2019. Tuvieron un hijo en 2021.

Muniz anunció el divorcio el primero de julio de este año. Desde entonces, ha compartido en sus redes sociales mensajes de lo mal que se ha sentido desde la separación. El 23 de julio subió a su Instagram una publicación en la que dice: “Hombre, odio decirle adiós a mi hijo. Pensarías que estoy acostumbrado para este punto, pero sólo se vuelve más y más difícil. Confío en que Dios me ayude a pasar este periodo no muy divertido mientras intento ser divertido para él”. A inicios del mes, también confirmó en redes sociales que estaba “luchando”.

Este 18 de septiembre, el actor publicó una actualización sobre su situación. “Las últimas 6 semanas de mi vida han sido un infierno del que quiero despertar”, escribió el Muniz. El intérprete comentó que el “regalo inesperado” de su dolor es que no ha tenido dónde esconderse. “He tenido tiempo para sentarme conmigo mismo, reflexionar y finalmente ver áreas de mi vida que necesitan trabajarse si quiero convertirme en una mejor versión de mí”.

Muniz dijo encontrarse en el fondo del barril, pero que esto le ha servido para trabajar en su persona y cree que “en cinco años, creo que veré este punto de mi vida y estaré agradecido”. Termina dando un mensaje positivo para todos los que se encuentren en la misma situación que él, diciendo que “si estás en un lugar bajo ahora mismo, no estás roto. Te estás reconstruyendo. ¡Sigamos adelante!“. La publicación ha sido llenada de comentarios deseándole lo mejor al actor en su proceso de duelo.