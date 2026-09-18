¿Quién era Duncan Sheik? El cantautor de “Barely Breathing” que falleció a los 56 años

Duncan Sheik Músico fallecido a los 56 años. (Atlantic Records)

El músico Duncan Sheik murió el pasado jueves 17 de septiembre en Manhattan a los 56 años. Era conocido por su canción “Barely Breathing” y su trabajo en Broadway.

Duncan Sheik: ¿Cuáles son sus canciones más conocidas y de qué murió?

Duncan Sheik nació Montclair, Nueva Jersey en 1969. Llegó a Los Ángeles en 1992 con el sueño de volverse una estrella musical. En 1996 lazó su homónimo álbum debut, el cual incluía la canción “Barely Breathing”.

El tema musical se convirtió en un himno para la generación X y le ganó a Sheik comparaciones con otros íconos indie de la época como Jeff Buckley y Elliot Smith. Era conocido por sus canciones melancólicas tocadas al ritmo de una guitarra acústica. Ha sido comparado con el músico inglés Nick Drake.

El álbum debut le ganó una nominación a los premios Grammy en 1998. A pesar de otros éxitos como “On a High” de su álbum Daylight en 2002, el músico decidió continuar su carrera produciendo música para musicales de Broadway.

Ganó dos premios Tony por su trabajo en el musical Spring Awakening. También es conocido en el teatro por su adaptación teatral de la novela Psicópata Americano de Brett Easton Ellis.

Su familia reportó que el cantante se encontraba hospitalizado en “condición crítica pero estable” el 16 de septiembre de este año. Sin embargo, este viernes 18 de septiembre su madre, Suzanne Sheik, confirmó su muerte y dijo que la causa fue un paro cardiaco.