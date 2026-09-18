Yuridia responde a la polémica por los Latin Grammy: ¿Qué dijo sobre Karol G y su nominación de mejor canción regional?

Yuridia responde a la polémica de Karol G Yuridia da contundente respuesta al público tras la discusión que estalló en redes sociales por la nominación de la colombiana Karol G a Mejor Canción Regional Mexicana en los Latin Grammy 2026.

La nominación de la cantante colombiana Karol G en la categoría Mejor Canción Regional Mexicana en los Latin Grammy 2026 fue duramente señalada por el público en redes sociales, generando un debate sobre una supuesta apropiación cultural y destacando que, en lugar de una artista de origen colombiano, la categoría “debió considerar” a la cantante mexicana Yuridia.

Ante el estallido de esta discusión, la aclamada finalista de La Academia publicó un contundente mensaje en su cuenta personal de Instagram, instando al público a “dejar en paz a Karol G”, a quien fecilitó por su nominación a la prestigiosa ceremonia de música latina.

“Ya saben que no me gustan estas tonterías”: Yuridia responde a la polémica de Karol G

Tras el anuncio reciente de los nominados y nominadas a los Latin Grammy 2026 que se llevarán a cabo en noviembre del año presente, duras críticas surgieron en redes sociales hacia la cantante colombiana Karol G, señalando específicamente su nominación a la categoría Mejor Canción Regional Mexicana.

De acuerdo con un sector de la polémica en redes, la presencia de la colombiana en la categoría representaba un acto de “apropiación cultural”, destacando que el género de Karol G se centra mayormente en la música urbana y el estilo musical al que fue nominada “debía reservarse” únicamente a intérpretes de México.

Entre los nombres sugeridos, surgió Yuridia, cantante mexicana considerada una de las voces más potentes en español. No obstante, la aclamada cantautora expresó su propia opinión sobre la polémica mediante redes sociales, respaldando la nominación a Karol G.

“Ustedes saben que no me gustan estas tonterías”, inició su mensaje la cantante mexicana. “Dejen a Karol en paz. Felicidades por ella y la música Mexicana que toca corazones por doquier”.

Yuridia finalizó el mensaje afirmando que su único interés en este momento es “ir por unos taquitos” y continuar con su Las Cartas Sobre La Mesa Tour este fin de semana en San Luis Potosí, León y Guanajuato.

¿“Ese hombre es malo” de Karol G es apropiación cultural?

La controversia que estalló alrededor de la nominación de Karol G a Mejor Canción Regional Mexicana en los Latin Grammy 2026 por su tema “Ese Hombre es Malo” tenía por principal crítica la supuesta “apropiación cultural” de la colombiana.

No obstante, internautas de Colombia y público seguidor de Karol G salieron en su defensa durante el acalorado debate, señalando que el grupo mexicano Los Ángeles Azules estuvo nominado en la categoría de Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato en los años 2021, 2023 y 2024, situación que no generó crítica por parte de la comunidad colombiana.

A su vez, recalcaron que este tipo de categorías no reconoce una nacionalidad, sino un estilo musical que puede ser interpretado por diversos artistas.