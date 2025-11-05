¿Aurora Mexicana?: Reportan que el live-action de “La Bella Durmiente” se ambientaría en México

Disney se convirtió en tendencia al dar a conocer que se encuentra en desarrollo de una nueva película titulada “Aurora”. El rumor es una reinterpretación de La Bella Durmiente, pero ambientada en México. La noticia provino del informante de la industria @DanielRPK y fue compartida por la popular página de entretenimiento @Cosmic_Marvel en X (anteriormente Twitter), que publicó:

Esta noticia en el mundo de los cuentos de hadas desató un intenso debate entre fans y críticos de Disney, quienes discutieron sobre por qué esta nueva propuesta no representaba una innovación o creación de nuevos personajes en el mundo de Disney y si todo esto se debía a una “sequía creativa” en la empresa.

¿Cómo sería una Bella Durmiente mexicana?

Aunque Disney no ha confirmado nada sobre la adaptación de Aurora, el concepto de una reinterpretación de La Bella Durmiente ambientada en México abre un sinfín de posibilidades creativas.

Si la película se centra en las costumbres e identidades mexicanas, podría incorporar elementos de folclore, arte y mitología mexicana, como imágenes de leyendas aztecas, influencias de la época colonial o elementos místicos como el Día de Muertos. México tiene un sinfín de festividades y elementos que lo hacen único, que aportarían una historia interesante; pese a ello, las ideas y opiniones son diversas, pero solo se convierten en comentarios hasta que la empresa pueda confirmar una adaptación verdadera; mientras eso suceda, las opiniones e ideas serán diversas.

¿Cómo reaccionó el público al live action de La Bella Durmiente?

Las primeras reacciones cuestionaron por qué Disney sigue reviviendo sus películas y no le daba chance al surgimiento de nuevas historias y personajes.

“¿Por qué no crear una nueva princesa Disney que sea de México?”, mencionó uno de los usuarios en redes sociales.

Los comentarios siguieron con diversas opiniones como: “Ya crearon una princesa latina original en uno de sus programas; siento que una princesa reciclada no sería original y es simplemente una idea mediocre”, comentó otro usuario.

Elena de Avalor la primera princesa Latina

¿Cuál es la princesa latina?

Elena de Avalor fue la primera princesa latina de Disney que protagonizó una serie animada en Disney Channel en 2016. La serie fue muy aceptada por el mundo y la integración a la cultura latinoamericana, pero con esta nueva idea solo es considerado que sería arruinar la esencia de La Bella Durmiente.

Cabe destacar que no todos los comentarios fueron negativos, pues otros cuantos usuarios argumentaron que trasladar la historia a México le daría una identidad creativa anterior a las adaptaciones idénticas de Disney.

“Al menos toda la película está ambientada allí, en lugar de un simple cambio de género sin más. Creo que la pregunta ‘¿Y si este cuento de hadas se desarrollara en [espacio en blanco]?’ es como deberían haber hecho estas películas de acción real, en vez de una versión descafeinada del cuento que Disney ya contó”, añadió un fan.