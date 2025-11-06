¿Andrea Legarreta se va de “HOY”? Esto dijo la conductora tras recibir oferta para grabar una serie en España

La conductora de Televisa, Andrea Legarreta, reveló que actualmente cuenta con la propuesta de grabar una serie en España, lo que la podría hacer renunciar al tradicional programa matutino “Hoy”.

La conductora cuenta con más de dos décadas al frente del programa, lo cual, de acuerdo con lo que ha revelado en entrevista, es la razón de mayor peso para no dar el “sí” por completo.

¿Andrea Legarreta deja “Hoy”?

Aunque suena como un giro radical para su carrera, es importante recordar que Legarreta también es actriz, además de que recientemente ha aclaró que no se va a “desaparecer” del programa… al menos no por ahora.

Dicho por ella, aún tiene su lugar en “Hoy” y está comprometida con su labor ahí; sin embargo, no va a negar que la oferta en España le emocionó, pero su “agenda llena” le impide por el momento concentrarse al 100% en otro proyecto.

Esta propuesta representa la posibilidad de evolucionar para de salirse del molde de presentadora matutina y volver a explorar nuevos territorios dramáticos y geográficos.

¿Cuántos años lleva Andrea Legarreta en Hoy?

La conductora de 54 años ha tenido a “Hoy” como su proyecto fijo desde hace 23 años, lo que la ha posicionado como una de las figuras más queridas dentro y fuera de la televisión mexicana.

En conclusión, Andrea Legarreta negó el abandono del proyecto que ha mantenido en “Hoy”, pero tampoco ha definido si dirá que sí luego de acomodar su agenda.