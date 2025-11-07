¡Confirmado! AC/DC suma nuevo concierto en México 2026: fechas, precios y preventas

La legendaria banda de rock AC/DC anuncia una sorpresa más a sus seguidores en México: un segundo concierto en la capital como parte de su gira “Power Up Tour 2026”. La cita será en el Estadio GNP Seguros y representa una oportunidad adicional para aquellos que no lograron boletos en la primera función.

Hace apenas unos días AC/DC confirmó su regreso a tierras aztecas después de varios años de ausencia. La primera fecha ya estaba en marcha de venta de boletos, pero la demanda resultó tan alta que los organizadores decidieron añadir un segundo show.

La nueva presentación está programada para el 11 abril de 2026, cuatro días después de la primera fecha anunciada para el Estadio GNP Seguros. Con esta decisión, la banda ofrece más opciones a sus fans en México, y al mismo tiempo refuerza su compromiso y amor por el público latinoamericano.

Los boletos para este segundo concierto ya se encuentran a la venta mediante la plataforma oficial de Ticketmaster. En el comunicado oficial se leyó: “¡Prepárate para rockear de nuevo!”.

Para los seguidores de AC/DC en México, este anuncio representa buenas noticias: más entradas, más oportunidades, y sobre todo, una nueva fecha para vivir el espectáculo de una de las bandas más icónicas del rock mundial. Este tipo de adición también demuestra cómo la industria de conciertos se adapta a la alta demanda de los fans en grandes ciudades.

AC/DC vuelve a la Ciudad de México, suma un segundo concierto, confirma fecha, venta de boletos ya activa, y promete una noche más de puro rock. ¡Que suene el trueno otra vez!