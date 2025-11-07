Escandalo de Jeremy Renner; exnovia lo acusa de tener comportamientos violentos

Yi Zhou, exnovia de Jeremy Renner, lo acusa de tener comportamientos violentos (Especial)

El actor estadounidense, Jeremy Renner, conocido por interpretar a Hawkeye en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y por haber sufrido un fuerte accidente que casi le cuesta la vida en 2023 con una barredora de nieve, nuevamente esta en el ojo público pero ahora por una acusación en su contra por la cineasta Yi Zhou de tener comportamientos violentos, amenazarla y madarles fotos íntimas.

En medio de publicaciones en su cuenta de Instagram, la directora de 34 años compartió mensajes, fotos y documentos para demostrar tanto la relación con el actor, así como el acoso y amenazas que habría recibido luego del rompimiento de la relación.

En una entrevista para el medio Daily Mail, Zhou contó que conoció al actor a través de mensajes en Instagram y WhatsApp en junio de 2025 en donde él enviaba “fotos explicitas y gifs pornográficos para conquistarla”. Pese a estos comportamiento, menciona que logro seducirla y le dijo que buscaba un vínculo sentimental. Así fue como iniciaron una relación sentimental y ella lo invitó a formar parte de sus dos películas en las que trabajaba: el documental Crónicas de Disney y el film animado Stardust future.

En este tiempo, él protagonizó episodios violentos, se negó a promocionar el trabajo, la menospreció y la amenazó con llamar al servicio de inmigración.

Asimismo, la cineasta relató que una ocasión Rener se emborrachó durante una reunión con el equipo de Crónicas de Disney en su casa, lo que terminó en un altercado violento.

“Se tomó una botella de vino solo y se puso furioso, gritando sin parar durante dos horas. “Tuve que encerrarme en una habitación para estar a salvo, rezando para que no entrara por la noche, porque estaba realmente furioso. No dije ni una palabra; tenía mucho miedo por mi vida”, expresó.

La directora comentó que se sintió defraudada no solo por su conducta violenta, sino por no haber promocionado sus películas, por haberla usasdo y por negar su relación.

“Yo no lo busqué, él me persiguió. Me utilizó, me negó y negó nuestro trabajo. Cuando le reclamé en privado por su mala conducta y le pedí que se comportara adecuadamente, que me respetara como mujer y como cineasta, me amenazó con llamar a ICE, un acto que me impactó y asustó profundamente”, precisó en Instagram.

“Cancelen a Jeremy Renner”

Por estas conductas, Yi Zhou comenzó una campaña en redes sociales bajo el hashtag #canceljeremyrenner, en donde compartió más de 25 publicaciones donde asegura que Renner usó a sus fans para difundir noticias falsas sobre ella y su trabajo, que negó cualquier relación personal o colaboración profesional, que la engañó y habló de “abuso de poder”. Además puntualizó que busca “descubrir la verdad no dicha sobre Hollywood y las condiciones sobre cómo las mujeres y los cineastas y cineastas asiáticos en general siguen siendo maltratados”.

“Estoy haciendo un llamado a mis compañeros cineastas, votantes de la Academia, compañeros de Hollywood, ejecutivos y mujeres para que me apoyen”, mencionó y agregó que “hablo hoy no sólo por mí, sino por cada mujer que podría encontrarse en una situación similar, silenciada, intimidada, o con miedo de perder el trabajo / oportunidades para decir la verdad”, agregó en otro posteo. “Esta experiencia realmente muestra el lado oscuro de Hollywood y la campaña de desprestigio para disuadir a las mujeres y a las cineastas asiáticas y a las mujeres en general”, añadió.

Antecedente violentos de “Hawkeye”

Sumado a este último caso, en 2019, en medio de la batalla por la custodia legal de su hija, la modelo canadiense, Sonni Pacheco presentó una denuncia de intento de homicidio contra Renner. Según información difundida por el medio TMZ, Pacheco expuso que el actor consumió mucha cocaína la ncohe que la amenazó con matarla y luego puso un arma en su boca diciendo que iba a suicidarse.