Muere Maricarmen Vela: ¿Qué le pasó a la actriz que trabajó en ‘El Chavo del 8’?

Fallece Mari Carmen Vela Muere Maricarmen Vela, reconocida intérprete del cine y la televisión mexicana, a los 87 años de edad

La Asociación Nacional de Actores y Actrices (ANDA) confirmó la tarde del viernes 7 de noviembre de 2025 el fallecimiento de Maricarmen Vela, reconocida intérprete del cine y la televisión mexicana, a los 87 años de edad. La artista, miembro honoraria del sindicato, dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo nacional gracias a su talento y carisma.

Nacida el 9 de noviembre de 1937 en Valencia, España, Vela llegó a México siendo muy joven, país donde desarrolló una exitosa carrera artística que abarcó más de seis décadas. Su participación en producciones de televisión, teatro y cine la consolidó como una de las figuras más queridas de la pantalla chica.

El paso de Maricarmen Vela por “El Chavo del 8” y otras producciones destacadas

Entre sus papeles más recordados se encuentra el de Gloria, la tía de Paty, en la serie “El Chavo del 8”, creada por Roberto Gómez Bolaños. Maricarmen Vela fue la última actriz en interpretar este personaje en 1987, conquistando al público por su simpatía y su entrañable relación con Don Ramón y el Profesor Jirafales.

Además de su participación en la comedia más emblemática de Latinoamérica, Vela también brilló en la pantalla grande con películas como El mundo de los vampiros, y en exitosas telenovelas como Quinceañera, Papá Soltero, La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho. Su versatilidad le permitió destacar tanto en dramas como en producciones familiares.

Legado y reacciones tras su partida

Hasta el momento, la ANDA no ha informado las causas del fallecimiento, pero su muerte ha generado una ola de condolencias en redes sociales. Compañeros del medio artístico, seguidores y periodistas han reconocido su entrega, profesionalismo y la calidez que siempre la caracterizó.

El legado de Maricarmen Vela trasciende generaciones. Su trayectoria refleja el esfuerzo, la pasión y el amor por la actuación que definieron a toda una época de la televisión mexicana. Su nombre quedará grabado entre las grandes figuras que hicieron historia en la comedia y la cultura popular.