¿Qué le pasó a Teo González? Esto ha sido de la vida del famoso comediante

Nacido en León, Guanajuato, el 28 de octubre de 1960, Teo González inició su vida pública con el sueño típico de algunos jóvenes mexicanos: ser futbolista. Fue portero en las fuerzas básicas del Club León entre 1983 y 1986, e incluso trabajó bajo los entrenamientos del ex­arquero “La Pantera Rosa”.

Pero en lugar de debutar en Primera División, su talento para el humor lo llevó a subir al escenario en reuniones de compañeros de fútbol, lo que derivó en su carrera como comediante.

¿A qué se dedica actualmente Teo González?

Aunque muchos podrían pensar que los éxitos del pasado bastan, Teo no está en “modo retiro”. Actualmente sigue realizando giras por México, Estados Unidos y Sudamérica, presentándose en teatros, palenques, centros nocturnos y eventos privados.

En 2021 sufrió un infarto y fue internado para que le desobstruyeran una arteria, por lo que anunció que cambiaría hábitos alimenticios y de salud; a pesar del susto, su equipo de trabajo ha mantenido fechas de presentación activas y el público sigue viéndolo en vivo.

En redes y entrevistas se le ve como un veterano que aconseja a comediantes jóvenes, aunque sin buscar protagonismo mediático excesivo, logrando así que no sea visto involucrado en escándalos graves últimamente.

Su trayectoria sólida, de más de 40 años haciéndonos reír, catapultan su estilo “popular”, cercano al público de feria y teatro del pueblo, lo que lo hace entrañable.

Mientras Teo González no confirme un “retiro”, lo lógico es que siga con giras nacionales e internacionales, quizá haciendo más contenido online, quizá colaboraciones con comediantes jóvenes y definitivamente más chistes.