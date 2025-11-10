Laferte, Nicki Nicole y Bunbury; nuevos presentadores de los Latin Grammy

Nuevos presentadores de los Latin Grammy (Especial)

Enrique Bunbury, Mon Laferte y Nicku Nicole se suman a la gran lista que presentarán la 26º gala anual de los Latin Grammy que tendrá lugar este jueves en Las Vegas.

Otros intérpretes a la lista de presentadores son: Eduin y Jhonny Caz, de Grupo Firme, Carlos Rivera, Miguel Rojas, Silvestre Dangond, Fariana, Daisy Fuentes, Kany García, Lupita Infante, Richard Marx, Trueno y Yandel.

Maluma y Roselyn Sánchez serán los anfitriones de la gala, donde Bad Bunny liderará las nominaciones con 12 postulaciones por su albúm ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, seguido por Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor Edgar Barrera, con 10 menciones cada uno.

Presentaciones de lujo

Asimismo, la gala contará con actuaciones de artistas como Alejandro Sanz, Carlos Santana, Rauw Alejandro, Aitana, Raphael, Gloria Estefan, Carín León, entre otros.

Producida por TelevisaUnivisión, la 26ª edición de los Latin Grammy se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el jueves 13 de noviembre y tendrá una duración de tres horas.