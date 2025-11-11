Balean casa de la actriz Vanessa Guzmán con su hijo dentro: Esto se sabe hasta el momento

La actriz mexicana Vanessa Guzmán Foto: Mezcalent

La actriz mexicana, Vanessa Guzmán, se encuentra en medio de una pesadilla, ya que este fin de semana su domicilio en El Paso, Texas, fue baleado mientras su hijo, José Uberto — fruto de su matrimonio con el actor uruguayo Uberto Bondoni — se encontraba en el interior.

¿Qué pasó a la casa de Vanessa Guzmán?

La versión oficial de su agencia indica que no se trataría de un “atentado directo” contra Guzmán o su hijo, aunque subrayan que las investigaciones siguen su curso. No obstante, las autoridades de El Paso ya iniciaron una investigación para esclarecer lo sucedido e iniciaron recabando pruebas, revisando cámaras de seguridad, y entrevistando a posibles testigos.

En el momento del ataque se encontraba dentro su hijo José Uberto. Afortunadamente, según los reportes, no resultó herido y se encuentra “fuera de peligro”. La vivienda de la actriz, conocida por telenovelas como “Atrévete a Soñar” y por su carrera en el fisicoculturismo, ha sido resguardada para comenzar con las investigaciones.

En este sentido, se espera que las autoridades locales comuniquen avances en la investigación (línea de ataque, posibles sospechosos, testigos, evidencia). Por otra parte, los fans y colegas de Vanessa Guzmán ha expresado su solidaridad en redes.