Muere a los 84 años Sally Kirkland, actriz nominada al Oscar

Sally Kirkland (Especial)

La actriz de 84 años originaria de Nueva York, Sally Kirkland, falleció este martes en Palm Springs California, había entrado a cuidados palitativos tras sufrir una caída mientras se bañaba, ocasionandose lesiones en las costillas y en un pie. Antes de este incidente, Kirklan había sido diagnosticada con demencia y una infección ósea que se extendió al torrente sanguíneo.

Su representante, Michael Green, confirmó para la revista Variety el fallecimiento de la actriz, a primera hora de hoy en un hospital de en Palm Springs, en el que ingresó la semana pasada.

¿Quien fué Sally Kirkland?

Nacida el 31 de octubre de 1941, Kirkland fue una actriz, productora y directora neoyorquina que la llevo a ser nominada al Óscar por su trabajo en Anna y Cristina, de 1987.

Debutó en los años sesenta y participó en películas como ‘The Sting’ (‘El golpe’, 1973), ‘A Star is Born’ (‘Ha nacido una estrella’, 1976), o ‘Private Benjamin’ (‘La recluta Benjamin’ 1980), ‘Revenge’ (1990), ‘JFK’ (1991) o ‘Anna’, por la que ganó el Globo de Oro a mejor actriz de drama y estuvo nominada al Óscar.

También tuvo una larga carrera en televisión, con papeles en series tan populares como ‘Kojak’, ‘Charlie’s angels’ (‘Los ángeles de Charlie’), ‘Lou Grant’, ‘Falcon Crest’, ‘Roseanne’ o ‘Felicity’.