Pixar lanza primer trailer de Toy Story 5: Woody, Buzz y Jessie enfrentarán a un nuevo villano

Una de las sagas más amadas principalmente por todos los millennials está de vuelta. Después de que en 2019 se estrenara Toy Story 4, el equipo de Pixar confirmó que Toy Story 5 llegará a los cines mexicanos.

Este anuncio no solo marca una nueva aventura para nuestros héroes, sino que también abre el telón para un juego nuevo: el que enfrenta el juego tradicional contra la era digital.

¿De qué trata Toy Story 5?

La gran novedad de esta quinta entrega es que los juguetes: Woody, Buzz Lightyear y Jessie, ya no solo lucharán contra otros juguetes, sino contra una tablet inteligente con forma de rana llamada Lilypad.

Esta divertida antagonista aterriza con cierto carisma para poner en jaque lo que significa ser juguete y “divertir” a los niños hoy en día.

La idea de Pixar es clara: explorar cómo los juguetes tradicionales se adaptan a un mundo en el que los niños prefieren las pantallas, mostrando distintos enfoques.

Los juguetes de siempre regresan y nuevos dispositivos se suman

Para los amantes de Toy Story, desde su primera película, la mejor noticia es que los actores que prestaron sus voces a Woody, Buzz y Jessie estarán de regreso.

Al mismo tiempo, la producción incorpora personajes frescos para subir la apuesta: juguetes modernos, gadgets parlantes y mucho más.

¿Cuándo se estrena Toy Story 5 en México?

El estreno de Toy Story 5 ha sido programado para el 19 de junio de 2026 en las salas de cine mexicanas.

Con la confirmación oficial de la fecha de estreno, un primer tráiler que deja con muchas incógnitas y una premisa que impacta de forma personal a muchos de quienes vieron la primera película de niños y ahora tienen hijos creciendo en la era digital… Toy Story 5 es la invitación perfecta para redescubrir el valor de la amistad, del juego y del “ser parte de algo”.