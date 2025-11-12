Hospitalizan de emergencia a María Elena Saldaña, ‘La Güereja’: ¿Cuál es su estado de salud?

Hospitalizan a María Elena Saldaña Especial

Una noticia tomó por sorpresa esta tarde al mundo de la farándula, luego de que se difundiera la noticia de que María Elena Saldaña, más conocida como ‘La Güereja’ fue hospitalizada de emergencia.

¿Qué le paso a María Elena Saldaña ‘La Güereja’?

De acuerdo con información del programa matutino ‘Hoy’, Saldaña tropezó con una alfombra al terminar una jornada de grabación, lo que provocó que se golpeara fuertemente la cabeza y posteriormente presentara un intenso dolor de cráneo. El golpe fue lo suficientemente grave como para que los productores solicitaran su traslado al hospital para realizar estudios de imagen y descartaran posibles lesiones mayores.

Cabe destacar que apenas hace unas semanas, “La Güereja” había sufrido otro percance: una caída durante una sesión de fotos junto a la conductora Cecilia Galliano que generó preocupación entre sus seguidores.

¿Cuál es el estado de salud de ‘La Güereja’?

De acuerdo con los últimos reportes, Saldaña se encuentra estable y fuera de peligro, según informes preliminares; sin embargo, permanece en observación médica para descartar complicaciones como traumatismo craneal o lesiones en articulaciones, por lo que se le ha recomendado reposo absoluto por al menos dos días.

La conductora Martha Figueroa declaró en “Hoy” que “se dio un buen golpe, pero descartaron cualquier cosa grave; regresará a grabaciones el viernes”. Aun así, la información se mantiene bajo reserva por parte del equipo médico y la propia actriz no ha emitido un comunicado oficial más extenso.

No obstante, se espera que en las próximas horas se brinde una actualización sobre su estado actualizado de salud para evaluar su reincorporación al set de grabación de ‘Más vale sola,’ donde comparte créditos junto al influencer Aarón Mercury.