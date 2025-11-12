Kanye West en México: ¿Cuánto cuesta el boleto más barato para su concierto en la Plaza de Toros? Ya están a la venta los boletos para el concierto de Kanye West en México; conoce cuáles son sus precios (EFE)

En estos momentos se encuentra activa la preventa para el concierto de Kanye West que se llevará a cabo en la Plaza de Toros en la CDMX; conoce cuáles son los precios para este concierto que tiene emocionados a miles de fanáticos.

Ye (Live) contará con una única fecha en México y el lugar elegido fue La Plaza de Toros en la Ciudad de México; este evento se llevará a cabo el 30 de junio de 2026. La gira fue anunciada el 6 de noviembre a través de la productora 515 Entertainment.

Para poder acceder a la preventa, la productora habilitó el sitio web yemexicocity.com, en el cual tenías que registrar tu correo electrónico para poder obtener el acceso a la venta.

El registro cerró el lunes 10 de noviembre y este miércoles se está llevando a cabo la preventa únicamente con las personas que alcanzaron a registrarse a través de la plataforma de Super Boletos. Hasta el momento se desconoce la fecha para la venta al público en general.

Este concierto de Kanye West (ahora llamado Ye) en la Ciudad de México es el primero en el país después de más de 15 años sin pisar tierras mexicanas. El último concierto que tuvo en México fue en el Palacio de los Deportes y en Monterrey en 2008.

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto de Kanye West en México?

De acuerdo con lo publicado por los diversos usuarios que pudieron acceder a esta codiciada preventa, el boleto más barato cuesta $2,852 pesos mexicanos más los cargos por servicios de la plataforma Super Boletos.

Estos son los precios oficiales para el concierto de Kanye West en México:

Grada General 1: $2,852 pesos mexicanos

$2,852 pesos mexicanos Grada General 2: $2,852 pesos mexicanos

$2,852 pesos mexicanos Lumbreras: $3,348 pesos mexicanos

$3,348 pesos mexicanos 2do Tendido B: $6,200 pesos mexicanos

$6,200 pesos mexicanos 2do Tendido A: $6,200 pesos mexicanos

$6,200 pesos mexicanos Personas con discapacidad: $6,200 pesos mexicanos

$6,200 pesos mexicanos 1er tendido: $12,400 pesos mexicanos

$12,400 pesos mexicanos Barrera: $18,600 pesos mexicanos

$18,600 pesos mexicanos Palcos: $24,800 pesos mexicanos

Estos precios son sin el cargo por servicio que aplica cada boletera, por lo que este no sería el precio final.