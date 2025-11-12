‘KPop Demon Hunters’ apuesta por el Oscar; ¿podrá lograrlo?

Las Guerreras K-Pop El éxito de Netflix cumple con los requisitos para ser nominada a los premios Oscar.

La ola del ‘k-pop’, ha dado la vuelta al mundo musical con grupos emblemáticos como Super Junior o BTS (Bangtan Boys), pero ha sido este año que el popular sonido se apoderó del séptimo arte con el filme animado de Netflix: Kpop Demon Hunters, o Las guerreras K-pop en Latinoamérica.

La película, que sigue a una agrupación femenina de k-pop —las cuales son, en realidad, guerreras y protectoras del mundo—, se convirtió en el fenómeno cultural más exitoso de la plataforma, incluso superando a Squid Game como el título más visto este 2025.

El concepto de la película, inspirado en la industria del k-pop que ha conquistado millones de corazones (y oídos) internacionalmente, no es la única ventaja que el filme tuvo para apoderarse del público en todas las edades, sino que también contó con un exitoso soundtrack que, hasta la fecha, lidera las reproducciones en Spotify.

La emotiva y memeable historia, acompañada de un pegajoso y brutal sonido, abre las posibilidades al futuro de KPop Demon Hunters: ¿Llegará a los Premios Oscar?

KPop Demon Hunters es elegible para competir en los Oscar

Recientemente, Las guerreras K-pop sufrió su primer desilusión al recibir un rechazo por parte de los premios BAFTA (The British Academy Film Awards), cuyas normas de elegibilidad no fueron completadas por el fenómeno de Netflix.

Sin embargo, la esperanza no está totalmente perdida, ya que la película sí cumple con los requisitos necesarios para competir en los premios de La Academia.

Uno de ellos, por supuesto, es la calidad, la cual ha sido masivamente expuesta por el público y ha llevado a KPop Demon Hunters a batir récords en taquilla y ocupar los primeros puestos en la industria musical.

Para apuntar a los Oscar, el filme animado de guerreras y demonios del k-pop, se proyectó del 20 al 26 de junio en tres cines de Estados Unidos: Quad Cinema de Nueva York, Landmark Opera Plaza Cinema en San Francisco y el Laemmle Glendale ubicado en Los Ángeles.

De acuerdo con los criterios de los Oscar, se requiere que una película se proyecte en un cine comercial, con entrada de pago, en al menos una de las seis áreas metropolitanas de Estados Unidos; entre ellas: Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Área de la Bahía, Dallas Fort-Worth o Atlanta.

KPop Demon Hunters encabezó las taquillas en Los Ángeles, Nueva York y San Francisco, por lo tanto, cumple el requisito de La Academia y lidera el primer puesto en las predicciones de Gold Derby para Mejor Película de Animación.

No sólo eso, ‘Golden’, la canción más popular del filme, se apunta por conseguir una nominación en la categoría Mejor Canción Original, pues Netflix la ha presentado a consideración.

‘Golden’, la canción de KPop Demon Hunters es nominada a los Grammys

A este punto, no existe persona que no haya sido alcanzada por la fiebre ‘Golden’, la canción más exitosa de la película animada de Netflix y la cual todavía ocupa un sitio en la lista Billboard Hot 100.

HUNTR/X from ‘KPOP DEMON HUNTERS’ has been nominated for 4 #GRAMMYs



• Song of the Year

• Best Remixed Recording

• Best Pop Duo/Group Performance

• Best Song Written For Film/TV pic.twitter.com/mPHXw9iuvJ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 7, 2025

El fenómeno de HUNTR/X, grupo ficticio conformado por las voces reales de EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, obtuvo una hazaña sin precedentes al obtener cuatro nominaciones a los premios Grammy:

Canción del año.

Mejor interpretación pop de dúo/grupo.

Mejor canción escrita para medios audiovisuales.

Mejor grabación remezclada.

El éxito de KPop Demon Hunters no se detiene, sino que continúa expandiéndose alrededor del mundo.

Este octubre, Rumi (personaje protagonista) dominó las pasarelas halloweenescas como el disfraz más popular entre niñas y HUNTR/X aún está apoderándose de las listas de reproducción, por lo que no es fantasioso que sus fanáticos y fanáticas consideren que el fenómeno se expanda hasta la alfombra roja de los Oscar, sino una muy posible realidad.

¿De qué trata KPop Demon Hunters?

La historia nos relata la vida de una agrupación femenina de k-pop, HUNTR/X, conformado por Rumi (EJAE), Mira (Audrey Nuna) y Zoey (Rei Ami), quienes no solamente son el grupo de k-pop más famoso, sino también son guerreras que protejen al mundo de los demonios con el poder de sus voces.

HUNTR/X Agrupación (ficticia) de k-pop, integrada por Rumi, Mira y Zoey.

Ante la imponente fuerza que las guerreras representan, los demonios idean un plan para enfrentarlas que consiste debutar como los Saja Boys, grupo rival de k-pop, con el objetivo de robar los fans de las guerreras (y sus almas).

Dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, este explosivo fenómeno resalta de cariño por el género k-pop y el respeto a la cultura de Corea del Sur, un trabajo dedicado y original que ha resonado en los corazones de audiencias de todas las edades.