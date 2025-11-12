Laura Pausini regala una canción inédita a León XIV; expresa ser su fan

Laura Pausini regala una canción inédita a León XIV (EFE)

La cantante italiana Laura Pausini se reunió este miércoles con el papa León XIV en el Vaticano y le regaló la única copia de un tema inédito que ha grabado con una versión de un canto de San Francisco de Asís.

Pausini acudió a la cita completamente de negro, acompañada por el equipo de la revista Billboard Italia y con una carta dirigida a “Su Santidad Papa León”.

La reunión se realizó en una sala del Aula Pablo VI del Vaticano, ahí el papa confesó ser “fan” de Laura Pausini desde su debut en el Festival de Sanremo de 1993 con la canción ‘La Solitudine’.

“Soy su fan desde el primer Sanremo”, expresó.

Asimismo, indicó que si él admira a la cantante, más lo hace su secretario personas, el sacerdote peruano Edgard Iván Rimaycuna: “es el mayor fan si no del mundo, al menos de América Latina”, agregó.

“Me siento súper bendecida”, precisó Pausini.

Además, recibió ante la presencia de León XIV el premio ‘Global Icon’ otorgado por ‘Billboard Italia’ por su “talento y compromiso para inspirar y unir a generaciones de todo el mundo”.

Cantico de las criaturas

Después, obsequió al Pontífice una canción inédita, grabada en una sola copia, donde interpreta una parte del ‘Cantico de las criaturas’ de San Francisco de Asís.

Por su parte, ‘Billboard Italia’ ha entregado al “papa peruano” una placa simbólica en la que se defiende “la importancia de que las voces de las mujeres en el mundo de la música sean cada vez más reconocidas y escuchadas”.