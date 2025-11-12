¡Miércoles de conciertos! Estos son los eventos que participan en el 2×1 en boletos de Superboletos

Hoy, 12 de noviembre de 2025, la boletera Superboletos, lanzó su promoción especial de #supermiércoles2×1 para diversos conciertos en México. Si estabas esperando una señal para no perderte algún evento o sorprender a tu pareja o amigo.
¿Qué conciertos están incluidos en el 2x1 de Superboletos?
Aquí va lo bueno: la oferta aplica para varios artistas y recintos, tanto en la capital como en otras ciudades de la República.
Eventos 2x1 en CDMX
- BXS Brindis X Siempre – Arena Ciudad de México, 15 de noviembre
- Manuel Carrasco – Auditorio Nacional, 3 de febrero
- Fonseca “Tropicalia Tour” – Auditorio Nacional, 8 de abril
- Matute “Disco Stereo Tour” – Arena Ciudad de México, 29 de noviembre
- Picus “Dreams Tour 2025″ - Arena Ciudad de México, 30 de noviembre
Eventos 2x1 en otras ciudades de México
- Luli Pampin 2025 - Auditorio metropolitano, Puebla, 14 de noviembre
- Daniel Habif – Auditorio C.C.U., Puebla, 29 de noviembre
- Ximena Sariñana – Showcenter Complex, San Pedro Garza García, 27 de noviembre
- Lupita D’Alessio – Arena Guadalajara, 14 de noviembre
- Inspector 30 Aniversario - Arena Monterrey, Monterrey, 21 de noviembre
Cómo aplicar el #supermiércoles2×1 de Superboletos
En realidad no es tan complicado, pero sí conviene saber algunos detallitos:
- La oferta solo aplica en compras en línea
- Debes seleccionar dos boletos para que se active el descuento
- Verifica que al final de la compra el total refleje la promoción 2×1
- Asegúrate de que el show que te interesa haya participe en la promo
- Ten el saldo suficiente en tu tarjeta de crédito o débito Visa, Mastercard o Amex. También puedes pagar con PayPal, ToditoCash+, SuperMonedero o realizar pagos en Oxxo o Elektra
En definitiva, si estás planeando asistir a algún concierto, show o hasta el ballet, este miércoles 12 de noviembre es tu momento. Entra a Superboletos, explora los eventos que participan y prepárate para el gran día sin gastar tanto.