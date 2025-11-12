¡Miércoles de conciertos! Estos son los eventos que participan en el 2×1 en boletos de Superboletos

Hoy, 12 de noviembre de 2025, la boletera Superboletos, lanzó su promoción especial de #supermiércoles2×1 para diversos conciertos en México. Si estabas esperando una señal para no perderte algún evento o sorprender a tu pareja o amigo.

¿Qué conciertos están incluidos en el 2x1 de Superboletos?

Aquí va lo bueno: la oferta aplica para varios artistas y recintos, tanto en la capital como en otras ciudades de la República.

Eventos 2x1 en CDMX

BXS Brindis X Siempre – Arena Ciudad de México, 15 de noviembre

Manuel Carrasco – Auditorio Nacional, 3 de febrero

Fonseca “Tropicalia Tour” – Auditorio Nacional, 8 de abril

Matute “Disco Stereo Tour” – Arena Ciudad de México, 29 de noviembre

Picus “Dreams Tour 2025″ - Arena Ciudad de México, 30 de noviembre

Eventos 2x1 en otras ciudades de México

Luli Pampin 2025 - Auditorio metropolitano, Puebla, 14 de noviembre

Daniel Habif – Auditorio C.C.U., Puebla, 29 de noviembre

Ximena Sariñana – Showcenter Complex, San Pedro Garza García, 27 de noviembre

Lupita D’Alessio – Arena Guadalajara, 14 de noviembre

Inspector 30 Aniversario - Arena Monterrey, Monterrey, 21 de noviembre

Cómo aplicar el #supermiércoles2×1 de Superboletos

En realidad no es tan complicado, pero sí conviene saber algunos detallitos:

La oferta solo aplica en compras en línea

Debes seleccionar dos boletos para que se active el descuento

para que se active el descuento Verifica que al final de la compra el total refleje la promoción 2×1

Asegúrate de que el show que te interesa haya participe en la promo

Ten el saldo suficiente en tu tarjeta de crédito o débito Visa, Mastercard o Amex. También puedes pagar con PayPal, ToditoCash+, SuperMonedero o realizar pagos en Oxxo o Elektra

En definitiva, si estás planeando asistir a algún concierto, show o hasta el ballet, este miércoles 12 de noviembre es tu momento. Entra a Superboletos, explora los eventos que participan y prepárate para el gran día sin gastar tanto.