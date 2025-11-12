Escenario

Hoy 12 de noviembre, el “Supermiércoles” trae decenas de conciertos con oferta de 2×1. Te decimos cómo comprar y por qué no puedes perderte la promoción

¡Miércoles de conciertos! Estos son los eventos que participan en el 2×1 en boletos de Superboletos

Por Areli Méndez C.

Hoy, 12 de noviembre de 2025, la boletera Superboletos, lanzó su promoción especial de #supermiércoles2×1 para diversos conciertos en México. Si estabas esperando una señal para no perderte algún evento o sorprender a tu pareja o amigo.

¿Qué conciertos están incluidos en el 2x1 de Superboletos?

Aquí va lo bueno: la oferta aplica para varios artistas y recintos, tanto en la capital como en otras ciudades de la República.

Eventos 2x1 en CDMX

  • BXS Brindis X Siempre – Arena Ciudad de México, 15 de noviembre
  • Manuel Carrasco – Auditorio Nacional, 3 de febrero
  • Fonseca “Tropicalia Tour” – Auditorio Nacional, 8 de abril
  • Matute “Disco Stereo Tour” – Arena Ciudad de México, 29 de noviembre
  • Picus “Dreams Tour 2025″ - Arena Ciudad de México, 30 de noviembre

Eventos 2x1 en otras ciudades de México

  • Luli Pampin 2025 - Auditorio metropolitano, Puebla, 14 de noviembre
  • Daniel Habif – Auditorio C.C.U., Puebla, 29 de noviembre
  • Ximena Sariñana – Showcenter Complex, San Pedro Garza García, 27 de noviembre
  • Lupita D’Alessio – Arena Guadalajara, 14 de noviembre
  • Inspector 30 Aniversario - Arena Monterrey, Monterrey, 21 de noviembre

Cómo aplicar el #supermiércoles2×1 de Superboletos

En realidad no es tan complicado, pero sí conviene saber algunos detallitos:

  • La oferta solo aplica en compras en línea
  • Debes seleccionar dos boletos para que se active el descuento
  • Verifica que al final de la compra el total refleje la promoción 2×1
  • Asegúrate de que el show que te interesa haya participe en la promo
  • Ten el saldo suficiente en tu tarjeta de crédito o débito Visa, Mastercard o Amex. También puedes pagar con PayPal, ToditoCash+, SuperMonedero o realizar pagos en Oxxo o Elektra

En definitiva, si estás planeando asistir a algún concierto, show o hasta el ballet, este miércoles 12 de noviembre es tu momento. Entra a Superboletos, explora los eventos que participan y prepárate para el gran día sin gastar tanto.

Tendencias