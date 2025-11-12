¿Quién es Paul el Alemán? Joven germánico que se siente mexicano y presume el AIFA

El mundo de los influencers y las redes sociales cobra más y más fuerza cada vez. Factores como sus polémicas o su creatividad son determinantes para mantenerse en el ojo público y volverse tendencia en cuestión de segundos. Tal es el caso de Paul “El Alemán”.

De acuerdo con lo que él mismo difunde en plataformas como TikTok, el “alemán de nacimiento, pero latino de corazón”, se ha visto involucrado en distintas conversaciones por asegurar que México es mejor que Europa: “Prefiero caminar de noche en Tepito que en El Raval”, pues le han robado más veces en Barcelona que en nuestro país.

¿Quién es Paul “El Aleman”?

Paul “El Alemán” es un comediante e influencer originario de Frankfurt, Alemania, el cual ha ganado popularidad gracias a sus shows de stand up, principalmente en Latinoamérica.

Su línea habla sobre sus experiencias culturales y la confrontación de sus costumbres alemanas con el descubrimiento de las latinas, dándose a conocer también por diversos reels y TikToks virales donde se afirma como “amante de hablar español”.

Paul se enamoró de México durante un intercambio escolar, tras maravillarse con la cultura y el humor latino, el cual considera más cálido y espontáneo que el de su país.

Con el tiempo se dedico a satirizar aspectos culturales como la numeración confusa de las calles, la comida y la forma de vida en general; además de ofrecer sorprendentes comparativas.

Sin embargo, sus redes alcanzaron mayor fama luego de la viralización de una fotografía donde aparecía junto a la botarga del Dr. Simi.

Actualmento,retomó el mundo de la viralidad luego de perder su vuelo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), viendose obligado a dormir en él y, con mucha creatividad, realizar un “Top 5 mejores lugares para dormir en el AIFA”.

Así es, el comediante Paul “El Alemán” lo hizo de nuevo. Hasta el momento, el video ha recolectado 10.8k likes y 139k reproducciones en TikTok. Sin duda, su “buena onda” con México es su principal diferenciador y lo que lo ha acercado fraternalmente con el público, además de ganar terreno entre otros comediantes.